Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı

Galatasaray, Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sözleşme ve mali detaylar

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere şu şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4,5 milyon avro, 2026-2027 sezonu için net 4,5 milyon avro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir." denildi.

Açıklamada öne çıkan detaylar: bedelsiz transfer, 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme ve yıllık net 4,5 milyon avro ücret.

Oyuncu performansı

34 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 54 maçta 5 gol kaydetti.