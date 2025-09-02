DOLAR
Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı

Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı bedelsiz transferle 2 yıllığına renklerine bağladı; yıllık net ücret 4,5 milyon avro, sözleşme 2026-2027 sonuna kadar geçerli.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 21:49
Galatasaray, Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan2 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sözleşme ve mali detaylar

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere şu şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4,5 milyon avro, 2026-2027 sezonu için net 4,5 milyon avro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir." denildi.

Açıklamada öne çıkan detaylar: bedelsiz transfer, 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme ve yıllık net 4,5 milyon avro ücret.

Oyuncu performansı

34 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 54 maçta 5 gol kaydetti.

