Doğan: Kulüpler Birliği Her Ay Toplanacak, Türk Futbolu İçin Adımlar Atılacak

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Rixos Tersane Hotel'deki çalıştayın verimli geçtiğini, her ay düzenli toplantı yapacaklarını ve Türk futbolu için çözüm üreteceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 17:30
Doğan: Kulüpler Birliği Her Ay Toplanacak, Türk Futbolu İçin Adımlar Atılacak

Doğan: Çalıştay Verimli Geçti, Her Ay Düzenli Toplanacağız

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Rixos Tersane Hotel'de kulüp başkanları ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın verimli geçtiğini belirtti. Doğan, toplantının bundan sonra düzenli olarak her ay yapılmasının kararlaştırıldığını vurguladı.

Çalıştayda Tartışılan Başlıklar

Doğan, altyapı organizasyonlarından oyun kalitesinin artırılmasına kadar geniş bir gündemin ele alındığını söyledi: "Özellikle oyun kalitesinin artırılması konusu detaylı olarak konuşuldu. Süper Lig futbolcu uygunluğu konuları, yaş, yabancı sınırı hakkında kulüp başkanlarının ve profesyonellerin görüşleri alındı. Kulüplerden önemli profesyonellerin katıldığı ve bundan sonra da düzenli olarak her ay yapmayı kararlaştırdığımız bir toplantı oldu. İlk bölüm bence çok verimli geçti. Dört büyük kulübümüzün başkanı da buradaydı. Onların da değerli görüşlerini aldık. Çok olumlu gidiyor. İnşallah bundan sonra Türk futbolu için daha faydalı işler yapacağız."

Toplantıda alınan kararların ve tamamlanan gündem maddelerinin hem yazılı hem sözlü olarak paylaşılacağını ifade eden Doğan, "Biten gündemlerin hepsini sizlerle paylaşacağız. Yani ne yapıldı? Bundan sonra ne yapılacak ve Türkiye Futbol Federasyonuna bu konu hakkında öneri olarak ne verildi? Bunları net olarak hem yazılı hem de sözlü olarak sizlerle paylaşacağız." dedi.

Türk Hakemliği ve Güven Sorunu

Yabancı hakemlerin maç yönetmesi konusu çalıştayda ele alınmadığını belirten Doğan, hakemlikteki güven sorununa dikkat çekti: "Türk hakemliği için daha iyi ne olur? Sizlerin de bizlerin de halkın da bir güven problemi olduğu net. Bunu söylememe gerek yok. Hani bunu nasıl aşabiliriz? ... Gerçekten spesifik problemler nasıl çözülebilir? Bu işi kökünden nasıl değiştirebiliriz? Bu güvenin sürekliliği nasıl bir hale getirilebilir? Bunlar konuşuluyor."

Şirketleşme Tartışması

Çalıştayda şirketleşme konusu da gündeme geldi. Doğan, Almanya modelinin detaylı olarak anlatıldığını ve kulüp başkanlarının bu konuyla ilgili soruları olduğunu belirtti: "Daha önce de Kulüpler Birliğinin gündeminde olan şirketleşme konusu da var. Mesela içeride az önce Almanya modeli detaylı olarak kulüp başkanlarına anlatıldı. Profesyonellere anlatıldı."

Doğan, kulüp yönetimlerindeki sık değişikliklerin ve camia-taraftar ilişkilerindeki sorunların şirketleşme tartışmasını etkilediğini belirterek, kulüplerin bu süreçte daha fazla söz sahibi olmak istediğini aktardı.

Zemin, Tribün ve Yayın Gelirleri

Toplantıda stadyum zeminleri ve tribün doluluğu da ele alındı. Doğan, birçok statta zeminlerin kötü olduğunu vurgulayarak ortak bir firma aracılığıyla ülke çapında zemin kontrolü önerilerinin tartışıldığını açıkladı: "Zemin ve tribün konusu detaylı olarak konuşuldu. Yani topun oyunda kalma süresinden tutun, saha zeminlerimiz çok kötü. Zaten televizyonlara da yansıyor. Dolayısıyla burada belki ortak firma belirleyip tüm Türkiye'de kontrolün tek bir yerden sağlanması için bugün çeşitli görüşler verildi. Konuşulan firmalar da var. Onlar da raporunu verdi. Bunların bir sonraki toplantıda çözülmesi lazım."

Ayrıca yayın gelirlerinin artırılmasının da önümüzdeki çalıştay konuları arasında yer aldığı bildirildi. Doğan, bir sonraki toplantının tahminen kasım ayının üçüncü haftası yapılmasının planlandığını söyledi.

Son Sözler: Güvenin Yeniden Tesisi

Doğan, kulüplerin öncelikli hedefinin futbolda adalet, huzur ve güvenin sağlanması olduğunu tekrar vurguladı: "Şahıs olarak kimseyle kulüplerin bir işi yok. Kulüplerin tek derdi futboldaki adaletin ve huzurlu ortamın sağlanması, güven duygusunun sağlanması." Trabzonspor dahil birçok kulübün benzer talepleri daha önce dile getirdiğini belirten Doğan, kaybolan güven duygusunun yeniden kazanılmasının amaçlandığını söyledi.

Toplantıda ayrıca danışma kurulu, hukuk kurulu ve mali kurul gibi yapılar için atamaların yapıldığı, kulüpler adına raporlama yapacak bir kurulun veya sorumlunun belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Rixos Tersane Hotel'de yapılan ve kulüp başkanları ile...

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Rixos Tersane Hotel'de yapılan ve kulüp başkanları ile yöneticilerin katıldığı çalıştayda Doğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Rixos Tersane Hotel'de yapılan ve kulüp başkanları ile...

İLGİLİ HABERLER

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor'un Önceliği Play-Off: Korkmaz'tan Keçiörengücü Mesajı
2
Antalyaspor, 19 Ekim'deki Gaziantep FK maçına hazırlanıyor
3
24. Bosphorus Cup'ta Şampiyon: Rossko Racer JPK 1180
4
Düzce'de Zorlu Mücadele: Küçük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası Tamamlandı
5
Abdullah Kayapınar, Kahire'de 49 Kilo Dünya Şampiyonu
6
Doğan: Kulüpler Birliği Her Ay Toplanacak, Türk Futbolu İçin Adımlar Atılacak
7
Trabzonspor 2-1 Beşiktaş — Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor