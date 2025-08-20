Ahmet Yağan Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli güreşçi Ahmet Yağan, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonasında bronz madalya elde etti.

Müsabaka Detayları

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Samokov kentinde devam etti. Serbest stil 86 kilo kategorisinde mindere çıkan Ahmet Yağan, turnuva boyunca dikkat çeken performans sergiledi.

Eleme turlarında Ahmet Yağan; Yuanchong Yang'ı 4-0, Pavlo Vaskovskyi'yi 5-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Mukul Dahiya'yı 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde, bireysel katılan Rus sporcu Bozigit Islamgereev'e 5-1 mağlup olan Yağan, üçüncülük maçına çıkma hakkı kazandı.

Üçüncülük müsabakasında ise Japon rakibi Ryogo Asano'yu 9-3 yenen Ahmet Yağan, bronz madalyanın sahibi oldu.

Başarılı sonuç, Türkiye'nin gençler düzeyindeki güreş performansını güçlendirdi ve Ahmet Yağan'ı uluslararası platformda öne çıkardı.

