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Ajax, Galatasaray Maçına Hazır: Son Hazırlıklar Tamamlandı

Ajax, yarın Galatasaray ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için son antrenmanını tamamladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:34
Ajax, Galatasaray Maçına Hazır: Son Hazırlıklar Tamamlandı

AFC Ajax, Galatasaray'a Hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Ajax, yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Amsterdam'daki tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlıklar Tamamlandı

Ajax'ın antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşusu ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdmanın dar alanda top kapma çalışmaları, basına kapalı bölümde Galatasaray müsabakasına yönelik taktik çalışma ile devam etti.

Milli Futbolcu Antrenmanda Yer Aldı

Yapılan antrenmana milli futbolcu Ahmetcan Kaplan da katıldı. Ajax-Galatasaray karşılaşması, yarın Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak.

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