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Ajax ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması İçin Hazır

Ajax-Beşiktaş maçı için güncel kadrolar ve hakem bilgileri açıklandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 20:56
Ajax ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması İçin Hazır

Ajax ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında önemli bir mücadele gerçekleşiyor: Ajax ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı stadyum ve hakem kadrosu aşağıda belirtilmiştir.

Maç Detayları

  • Stadyum: Johan Cruijff Arena
  • Hakemler: John Brooks, Simon Bennett, Daniel Robathan (İngiltere)

Takım Kadroları

Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Onana, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Bu karşılaşma, her iki takım için de Avrupa'daki yollarını belirlemede kritik bir öneme sahip. Taraftarlar maç için büyük bir heyecanla bekliyor.

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