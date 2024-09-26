Ajax ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması İçin Hazır

Ajax ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında önemli bir mücadele gerçekleşiyor: Ajax ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı stadyum ve hakem kadrosu aşağıda belirtilmiştir.
Maç Detayları
- Stadyum: Johan Cruijff Arena
- Hakemler: John Brooks, Simon Bennett, Daniel Robathan (İngiltere)
Takım Kadroları
Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Onana, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu
Bu karşılaşma, her iki takım için de Avrupa'daki yollarını belirlemede kritik bir öneme sahip. Taraftarlar maç için büyük bir heyecanla bekliyor.