Ajax ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması İçin Hazır

Ajax ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında önemli bir mücadele gerçekleşiyor: Ajax ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı stadyum ve hakem kadrosu aşağıda belirtilmiştir.

Maç Detayları

Stadyum: Johan Cruijff Arena

Johan Cruijff Arena Hakemler: John Brooks, Simon Bennett, Daniel Robathan (İngiltere)

Takım Kadroları

Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Onana, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Bu karşılaşma, her iki takım için de Avrupa'daki yollarını belirlemede kritik bir öneme sahip. Taraftarlar maç için büyük bir heyecanla bekliyor.