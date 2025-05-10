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Aksaray'ın Judocu Müdürü Aslan Yıldız, Ailesiyle Gençlere Sporun Güzelliklerini Tanıtıyor

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, judocu kimliğiyle gençlere örnek oluyor ve sporu teşvik ediyor.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 13:46
Aksaray'ın Judocu Müdürü Aslan Yıldız, Ailesiyle Gençlere Sporun Güzelliklerini Tanıtıyor

Aksaray'ın Judocu Müdürü, Gençlere İlham Oluyor

Aksaray'da "judocu müdür" olarak tanınan Aslan Yıldız, gençlerin spora yönelmesinde önemli bir rol model olmayı amaçlıyor. 47 yaşındaki Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız, "Gençlere sporun güzelliklerini göstermek istiyorum" ifadeleriyle bu misyona olan bağlılığını ortaya koyuyor.

Kariyerinin Başlangıcı ve Aile Hayatı

36 yıl önce Çorum'da judoya başlayan Yıldız, milli judocu Gül Yıldız ile tanışarak hayatını birleştirdi. Aktif kariyerini tamamladıktan sonra 18 yıl süresince antrenörlük yaparak birçok genç sporcunun yetişmesine katkı sağladı.

Bilecik'te 5 yıl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra 2020'de Aksaray'a atanan Yıldız, burada "judocu müdür" olarak anılmaya başlandı. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Yıldız'ın geniş spora olan ilgisi, ailesine de yansıdı; 3 çocuğu judoda kendilerini geliştirmeye devam ediyor.

Çocuklarının Başarılarıyla Gururlanıyor

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuklarımdan 2'si üniversite eğitiminde olduğu için bizimle birlikte değil. En küçük oğlum Fatih Yıldız, bu yaz yapılacak Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'na hazırlanıyor. O iddialı, orada da derece yapacak. Çocuklarımın sporla ilgilenmesi bizleri gururlandırıyor" dedi.

Spor ve Sağlık Üzerine Vizyonu

Aslan Yıldız düzenli spor yaptığını ve farklı spor dallarıyla ilgilendiğini aktardı: "Sabahları yürüyüş yapıyoruz, bisiklete binerim ve yüzmeyi çok severim. Judonun yanında hemen hemen her sporu yapmaya çalışıyorum. Hedefimiz her bireyin, ne iş yaparsa yapsın, bir spor branşıyla uğraşmayı hayat prensibi haline getirmesi."

Judonun Hayatındaki Yeri

Judoya 33 yıldır devam eden Gül Yıldız ise bunun hayatını şekillendirdiğini belirterek, "Judo sayesinde milli formayı giyme fırsatı yakaladım. Çok güzel ve gurur verici bir duygu. Tüm gençlerin spor yapmasını istiyorum" dedi. Yıldız, ayrıca diğer iki çocuğuyla birlikte judo yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve ailesi, gençler için hem birer rol model hem de sporun yaygınlaşmasında öncü olmaya devam ediyor.

Aksaray'da "judocu müdür" olarak tanınan 47 yaşındaki Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve...

Aksaray'da "judocu müdür" olarak tanınan 47 yaşındaki Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve ailesi, gençlere örnek oluyor. Yıldız, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Aksaray'da "judocu müdür" olarak tanınan 47 yaşındaki Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve...

Aksaray'da "judocu müdür" olarak tanınan 47 yaşındaki Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve ailesi, gençlere örnek oluyor. Yıldız, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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