Alanya'da 17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Heyecanı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 9 ülkeden 18 takım mücadele ediyor.

Erkekler kategorisinde çeyrek finalde rakiplerini mağlup eden Almanya, Çekya, İspanya ve Macaristan yarı finale yükselmeyi başardı. Kadınlarda ise Fransa, Norveç, Almanya ve İspanya yarı finalist olarak belirlenmiş durumda.

Organizasyon, yarın oynanacak yarı final ve final maçları ile sona erecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu. İspanya ile Hırvatistan çeyrek final mücadelesinde karşılaştı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu. İspanya ile Hırvatistan çeyrek final mücadelesinde karşılaştı.