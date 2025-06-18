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Alanya'da Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonaları için Hazırlıklar Devam Ediyor

Alanya, plaj hentbolunun kalbinde 17 yaş altı ve büyükler için Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapacak. Tarihler 3-13 Temmuz 2023!

Yayın Tarihi: 18.06.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 12:41
Alanya'da Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonaları için Hazırlıklar Devam Ediyor

Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonaları Alanya'da Yapılacak

Antalya'nın Alanya ilçesi, 3-6 Temmuz 2023 tarihleri arasında 17 yaş altında ve 8-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında büyükler kategorisinde düzenlenecek Avrupa plaj hentbolu şampiyonalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Hentbol Federasyonu, bu büyük organizasyon için hazırlıklara hız kesmeden devam ediyor.

Organizasyon ve Müsabaka Alanları

Şampiyonalar, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde, dört ayrı sahada gerçekleştirilecek. Türkiye Hentbol Federasyonu ve Alanya Belediyesi, organizasyon sürecinde etkin bir iş birliği içinde çalışıyor.

Takımlar ve Gruplar

Avrupa Büyükler Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda erkek milli takımı B Grubu'nda Almanya, Portekiz ve Çekya ile mücadele ederken; kadın milli takımı da aynı grup kapsamında Portekiz, Norveç ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar, 6'şarlı iki grupta ana grup maçlarına yükselebilecek.

Final Maçları

Çeyrek finaller 11 Temmuz, yarı finaller ise 12 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Tüm heyecanın doruk noktasına ulaşacağı final maçları, 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Millilerin Grup Maçları Programı

Erkekler:
8 Temmuz:
11.30 Portekiz-Türkiye
20.00 Türkiye-Almanya
9 Temmuz:
09.30 Çekya-Türkiye

Kadınlar:
8 Temmuz:
08.30 Norveç-Türkiye
17.00 Türkiye-Portekiz
9 Temmuz:
10.30 Fransa-Türkiye

17 Yaş Altı Takımlarının Programı

18 takımın yer alacağı Avrupa 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonası, 6'şarlı 3 grupta oynanacak. Türkiye'nin kadın takımı, İspanya, Polonya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre ile A Grubu'nda; erkek takımı ise Macaristan, İsveç, Polonya, Çekya ve Bulgaristan ile C Grubu'nda mücadele edecek.

Gruplarını tamamladıktan sonra 5 Temmuz'da çeyrek finaller oynanacak ve 6 Temmuz'de şampiyonlar belirlenecek.

Ay-yıldızlıların Grup Maçları Programı:

Erkekler:
3 Temmuz:
10.30 Macaristan-Türkiye
19.00 Türkiye-İsveç
4 Temmuz:
12.30 Türkiye-Bulgaristan
21.00 Çekya-Türkiye
5 Temmuz:
10.30 Polonya-Türkiye

Kadınlar:
3 Temmuz:
11.30 Polonya-Türkiye
20.00 Türkiye-Ukrayna
4 Temmuz:
08.30 İsviçre-Türkiye
17.00 İspanya-Türkiye
5 Temmuz:
11.30 Türkiye-Çekya

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılacak Avrupa büyükler ve 17 yaş altı plaj hentbolu şampiyonaları...

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılacak Avrupa büyükler ve 17 yaş altı plaj hentbolu şampiyonaları için hazırlıklar devam ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılacak Avrupa büyükler ve 17 yaş altı plaj hentbolu şampiyonaları...

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılacak Avrupa büyükler ve 17 yaş altı plaj hentbolu şampiyonaları için hazırlıklar devam ediyor.

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