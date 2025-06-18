Alanya'da Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonaları için Hazırlıklar Devam Ediyor

Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonaları Alanya'da Yapılacak
Antalya'nın Alanya ilçesi, 3-6 Temmuz 2023 tarihleri arasında 17 yaş altında ve 8-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında büyükler kategorisinde düzenlenecek Avrupa plaj hentbolu şampiyonalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Hentbol Federasyonu, bu büyük organizasyon için hazırlıklara hız kesmeden devam ediyor.
Organizasyon ve Müsabaka Alanları
Şampiyonalar, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde, dört ayrı sahada gerçekleştirilecek. Türkiye Hentbol Federasyonu ve Alanya Belediyesi, organizasyon sürecinde etkin bir iş birliği içinde çalışıyor.
Takımlar ve Gruplar
Avrupa Büyükler Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda erkek milli takımı B Grubu'nda Almanya, Portekiz ve Çekya ile mücadele ederken; kadın milli takımı da aynı grup kapsamında Portekiz, Norveç ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar, 6'şarlı iki grupta ana grup maçlarına yükselebilecek.
Final Maçları
Çeyrek finaller 11 Temmuz, yarı finaller ise 12 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Tüm heyecanın doruk noktasına ulaşacağı final maçları, 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.
Millilerin Grup Maçları Programı
Erkekler:
8 Temmuz:
11.30 Portekiz-Türkiye
20.00 Türkiye-Almanya
9 Temmuz:
09.30 Çekya-Türkiye
Kadınlar:
8 Temmuz:
08.30 Norveç-Türkiye
17.00 Türkiye-Portekiz
9 Temmuz:
10.30 Fransa-Türkiye
17 Yaş Altı Takımlarının Programı
18 takımın yer alacağı Avrupa 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonası, 6'şarlı 3 grupta oynanacak. Türkiye'nin kadın takımı, İspanya, Polonya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre ile A Grubu'nda; erkek takımı ise Macaristan, İsveç, Polonya, Çekya ve Bulgaristan ile C Grubu'nda mücadele edecek.
Gruplarını tamamladıktan sonra 5 Temmuz'da çeyrek finaller oynanacak ve 6 Temmuz'de şampiyonlar belirlenecek.
Ay-yıldızlıların Grup Maçları Programı:
Erkekler:
3 Temmuz:
10.30 Macaristan-Türkiye
19.00 Türkiye-İsveç
4 Temmuz:
12.30 Türkiye-Bulgaristan
21.00 Çekya-Türkiye
5 Temmuz:
10.30 Polonya-Türkiye
Kadınlar:
3 Temmuz:
11.30 Polonya-Türkiye
20.00 Türkiye-Ukrayna
4 Temmuz:
08.30 İsviçre-Türkiye
17.00 İspanya-Türkiye
5 Temmuz:
11.30 Türkiye-Çekya
Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılacak Avrupa büyükler ve 17 yaş altı plaj hentbolu şampiyonaları için hazırlıklar devam ediyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılacak Avrupa büyükler ve 17 yaş altı plaj hentbolu şampiyonaları için hazırlıklar devam ediyor.