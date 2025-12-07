Alanyaspor - Antalyaspor (15. Hafta): Hazırlıklar Tamamlandı

Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Son idmanla eksikler netleşti

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçı için bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Takım, teknik heyetin yönlendirmesiyle son provayı gerçekleştirdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Ümit Akdağ sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan Janvier, Viana ve Buluthan Bulut da müsabakada görev alamayacak.

Alanyaspor, ev sahibi avantajıyla sahaya çıkmaya hazırlanırken, eksik oyuncuların yokluğunda alternatif kadro düzenlemeleri üzerinde çalıştı.

