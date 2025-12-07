Alanyaspor - Antalyaspor (15. Hafta): Hazırlıklar Tamamlandı

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 15. haftasında Antalyaspor maçı için son antrenmanını yaptı. Ümit Akdağ cezalı, Janvier, Viana ve Buluthan Bulut sakat.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 20:36
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçı için bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Takım, teknik heyetin yönlendirmesiyle son provayı gerçekleştirdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Ümit Akdağ sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan Janvier, Viana ve Buluthan Bulut da müsabakada görev alamayacak.

Alanyaspor, ev sahibi avantajıyla sahaya çıkmaya hazırlanırken, eksik oyuncuların yokluğunda alternatif kadro düzenlemeleri üzerinde çalıştı.

