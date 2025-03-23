Alanyaspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Corendon Alanyaspor, Antalyaspor ile 28 Mart'ta oynayacağı maç için hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 14:57
Alanyaspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Corendon Alanyaspor, Hazırlıklara Hız Kesmeden Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile mücadele edecek Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Takım, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde, 28 Mart Cuma günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek olan karşılaşma için yoğun bir antrenman programı izliyor.

Antrenman Detayları

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenman, ısınma hareketleriyle başlamış; ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirilmiş ve son olarak taktik çalışmayla idman tamamlanmıştır. Turuncu-yeşilli ekip, zorlu rakibi karşısında en iyi performansı sergilemeyi hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Corendon...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Corendon...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

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