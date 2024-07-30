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Alanyaspor Düzce'de Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de çift antrenmanla devam etti.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 20:53
Alanyaspor Düzce'de Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Alanyaspor’un Düzce Kampı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarına Düzce'de tüm hızıyla devam ediyor. Turuncu-yeşilli ekip, antrenmanlarını sabah ve akşam gerçekleştirerek lig için form tutmaya çalışıyor.

Teknik Ekip ve Antrenman Detayları

Teknik direktör Fatih Tekke önderliğinde yapılan idmanlar, futbolcuların hem fiziksel hem de taktiksel açıdan gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenleniyor. Antrenmanlar sırasında oyuncular, ısınma hareketleri, düz koşu, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile taktik antrenmanlar yapıyor.

Hazırlık Maçları

Akdeniz temsilcisi, hazırlık maçları kapsamında yarın saat 11.30'da Düzce'deki tesislerde Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu maç, yeni sezon için takımın ne durumda olduğunu görmek adına önemli bir fırsat sunacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti. Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, idmanı dikkatle izledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti. Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, idmanı dikkatle izledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti. Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, idmanı dikkatle izledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti. Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, idmanı dikkatle izledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti. Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, idmanı dikkatle izledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti. Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, idmanı dikkatle izledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti. Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, idmanı dikkatle izledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti. Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, idmanı dikkatle izledi.

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