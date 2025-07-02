DOLAR
39,75 0,16%
EURO
47,04 -0,01%
ALTIN
4.294,89 -0,42%
BITCOIN
4.350.419,08 -3,34%

Alanyaspor, İki Genç Yıldızla Anlaşma Sağladı

Corendon Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlediği imza töreniyle iki yeni oyuncu transfer etti.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 22:21
Alanyaspor, İki Genç Yıldızla Anlaşma Sağladı

Corendon Alanyaspor, İki Yeni Transferle Göz Doldurdu

Trendyol Süper Lig'in enerjik takımlarından Corendon Alanyaspor, kadrosuna kattığı iki genç futbolcu için imza töreni gerçekleştirdi. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Nijeryalı forvet Uchenna Ogundu, ve orta saha oyuncusu İzzet Çelik katılım gösterdi.

Başkan Çavuşoğlu'ndan Genç Yeteneklere Destek

Çavuşoğlu, Alanyaspor’un transfer politikası hakkında bilgi vererek, genç oyunculara önem veren bir kulüp olduklarını belirtti. İki yeteneğin takıma katılmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden başkan, "Uchenna Ogundu, inşallah Şanlıurfaspor formasıyla gösterdiği performansı burada da sürdürür. Diğer tarafta İzzet Çelik, Adana Demirspor ile başarılı bir sezon geçirdi. Her iki futbolcunun da gelecek sezon iyi işlere imza atacağına inanıyorum," diyerek önümüzdeki dönemde başarılar diledi.

İzzet Çelik: "Elimden gelenin fazlasını yapacağım"

İzzet Çelik, Alanyaspor'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başkan Çavuşoğlu'na çabaları için teşekkür etti. "Bu forma altında elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Tekrar teşekkür ederim," şeklinde konuştu.

Uchenna Ogundu: "Alanya’da çok iyi karşılandım"

Uchenna Ogundu, Alanya’ya gelmekten mutluluk duyduğunu ve kendisine gösterilen yakın ilgi için teşekkür etti. Oyuncu, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bugünden itibaren her şeyimi verip çalışmalarıma başlayacağım," dedi.

İmzalar Atıldı

Konuşmaların ardından 19 yaşındaki Nijeryalı forvet Uchenna Ogundu ile 3 yıllık, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İzzet Çelik ile de 4 yıllık sözleşme imzalandı. Transfer sürecinin, Alanyaspor camiasına ve futbolculara hayırlı olmasını temenni etti.

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 2 oyuncuyu kadrosuna kattı. Cengiz Aydoğan Spor...

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 2 oyuncuyu kadrosuna kattı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (ortada), Nijeryalı forvet Uchenna Ogundu (solda) ve orta saha oyuncusu İzzet Çelik (sağda) katıldı.

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 2 oyuncuyu kadrosuna kattı. Cengiz Aydoğan Spor...

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 2 oyuncuyu kadrosuna kattı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (ortada), Nijeryalı forvet Uchenna Ogundu (solda) ve orta saha oyuncusu İzzet Çelik (sağda) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
2
Göztepe Yeni Sezon Hazırlıklarına Çift İdmanla Devam Ediyor
3
26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası Köyceğiz'de Başladı
4
RAMS Başakşehir, 2025-2026 Sezonu İçin Hazırlıklara Start Verdi
5
Samsun'da Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Heyecanı Başladı
6
Gaziantep'te CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. Etabı Heyecanla Başladı
7
Trabzonspor, Göztepe Maçına Hazır!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!