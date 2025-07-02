Alanyaspor, İki Genç Yıldızla Anlaşma Sağladı

Corendon Alanyaspor, İki Yeni Transferle Göz Doldurdu

Trendyol Süper Lig'in enerjik takımlarından Corendon Alanyaspor, kadrosuna kattığı iki genç futbolcu için imza töreni gerçekleştirdi. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Nijeryalı forvet Uchenna Ogundu, ve orta saha oyuncusu İzzet Çelik katılım gösterdi.

Başkan Çavuşoğlu'ndan Genç Yeteneklere Destek

Çavuşoğlu, Alanyaspor’un transfer politikası hakkında bilgi vererek, genç oyunculara önem veren bir kulüp olduklarını belirtti. İki yeteneğin takıma katılmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden başkan, "Uchenna Ogundu, inşallah Şanlıurfaspor formasıyla gösterdiği performansı burada da sürdürür. Diğer tarafta İzzet Çelik, Adana Demirspor ile başarılı bir sezon geçirdi. Her iki futbolcunun da gelecek sezon iyi işlere imza atacağına inanıyorum," diyerek önümüzdeki dönemde başarılar diledi.

İzzet Çelik: "Elimden gelenin fazlasını yapacağım"

İzzet Çelik, Alanyaspor'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başkan Çavuşoğlu'na çabaları için teşekkür etti. "Bu forma altında elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Tekrar teşekkür ederim," şeklinde konuştu.

Uchenna Ogundu: "Alanya’da çok iyi karşılandım"

Uchenna Ogundu, Alanya’ya gelmekten mutluluk duyduğunu ve kendisine gösterilen yakın ilgi için teşekkür etti. Oyuncu, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bugünden itibaren her şeyimi verip çalışmalarıma başlayacağım," dedi.

İmzalar Atıldı

Konuşmaların ardından 19 yaşındaki Nijeryalı forvet Uchenna Ogundu ile 3 yıllık, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İzzet Çelik ile de 4 yıllık sözleşme imzalandı. Transfer sürecinin, Alanyaspor camiasına ve futbolculara hayırlı olmasını temenni etti.

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 2 oyuncuyu kadrosuna kattı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (ortada), Nijeryalı forvet Uchenna Ogundu (solda) ve orta saha oyuncusu İzzet Çelik (sağda) katıldı.

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 2 oyuncuyu kadrosuna kattı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (ortada), Nijeryalı forvet Uchenna Ogundu (solda) ve orta saha oyuncusu İzzet Çelik (sağda) katıldı.