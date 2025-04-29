Alanyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarına Başladı

Alanyaspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçı için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın detaylarına yer verildi. Antrenmanda, Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaparken, karşılaşmada süre almayan oyuncular ise pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdiler.

Bu önemli karşılaşma öncesinde Alanyaspor'un oyuncuları ve teknik ekip, hem fiziksel hem de mental hazırlıklarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.