Alanyaspor Kocaelispor Deplasmanına Hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre takım, karşılaşmaya tam kadro odaklandı.
Antrenman Sapanca Atatürk Stadı'nda teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapıldı. Çalışma, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı ve devamında taktik uygulamalarla sona erdi.
Maç Bilgileri
Karşılaşma Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve maç saat 17.00'de başlayacak.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.