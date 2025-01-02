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Alanyaspor, Konyaspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman detayları haberimizde!

Yayın Tarihi: 02.01.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 19:24
Alanyaspor, Konyaspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için son hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli ekip antrenmanı, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirdi.

İdman Detayları

Isınma hareketleri ve düz koşuyla başlayan antrenman, takıma özgü top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın final kısmında ise taktik çalışmalara ağırlık verildi.

Alanyaspor, Konyaspor karşısında galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın sahasında...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdman Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu (fotoğrafta) yönetiminde yapıldı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın sahasında...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdman Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu (fotoğrafta) yönetiminde yapıldı.

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