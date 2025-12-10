DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,61 -0,1%
ALTIN
5.744,3 0,34%
BITCOIN
3.957.722,17 0,13%

Buz 41, Santa Claus Cup’ta Türkiye’yi temsil edecek

Buz 41 Team Elite Junior, 13-14 Aralık'ta Brno'da düzenlenecek Santa Claus Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:56
Buz 41, Santa Claus Cup’ta Türkiye’yi temsil edecek

Buz 41 Spor Kulübü Santa Claus Cup’ta Türkiye’yi temsil edecek

Kocaeli’de hazırlıklarını sürdüren Buz 41 Spor Kulübü bünyesindeki Team Elite Junior Takımı, 13-14 Aralık tarihlerinde Çekya’nın Brno kentinde düzenlenecek Santa Claus Cup öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Son antrenman ve hareket

Takım, Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu’ndaki son antrenmanın ardından yarın Çekya’ya hareket edecek. Senkronize buz pateni branşında mücadele edecek ekip, organizasyon öncesi son provayı gerçekleştirdi.

Kafile ve antrenörler

Antrenörler Ece Ongül Küçük, Simge Yazıcı ve Yelda Akıncı yönetimindeki milli takım kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Ayşe İpek Derin, Ada Yıldırım, Ata Timur Akbulut, Ayşenaz Er, Beyza Bağır, Defne Burmalı, Ecrin Aygün, Ela Hayat Başoğlu, Eylül Görgen, Esila Ünsever, Gupse Kayra Yener, İpek Demirsoy, Mina Naz Göçmen, Muhammet Ali Bozkurt, Nefes Akıncı, Nisa Öztürk, Selin Akbulut ve Volga Yusuf Ada Yılmaz.

Geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi başarıyla temsil ederek değerli tecrübeler kazanan takım, bu sezon daha güçlü bir başlangıç yaptı. Kulüp yetkilileri, sporcuların her biriyle gurur duyduklarını ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını ifade etti.

KOCAELİ'DE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN BUZ 41 SPOR KULÜBÜ, ÇEKYA'DA DÜZENLENECEK SANTA CLAUS CUP'TA...

KOCAELİ'DE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN BUZ 41 SPOR KULÜBÜ, ÇEKYA'DA DÜZENLENECEK SANTA CLAUS CUP'TA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK.

KOCAELİ'DE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN BUZ 41 SPOR KULÜBÜ, ÇEKYA'DA DÜZENLENECEK SANTA CLAUS CUP'TA...

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları
2
Aydınspor, Turgutlu'da 7 Eylül Turgutluspor ile karşılaşıyor
3
Eskişehir'de 'Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Yüzme' Müsabakaları Sürüyor
4
UEFA Şampiyonlar Ligi: Monaco 0-0 Galatasaray — İlk Yarı
5
Türkiye U17 Milli Boks Takımı Kienbaum'da: 26 Sporcu ile Şampiyonaya Hazır
6
Erzincan'da Cirit Gösterisi 14 Aralık 2025: Veteranlar vs Gençler
7
Türkiye - Romanya maçı Beşiktaş Park’ta

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik