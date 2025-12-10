Buz 41, Santa Claus Cup’ta Türkiye’yi temsil edecek

Buz 41 Spor Kulübü Santa Claus Cup’ta Türkiye’yi temsil edecek

Kocaeli’de hazırlıklarını sürdüren Buz 41 Spor Kulübü bünyesindeki Team Elite Junior Takımı, 13-14 Aralık tarihlerinde Çekya’nın Brno kentinde düzenlenecek Santa Claus Cup öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Son antrenman ve hareket

Takım, Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu’ndaki son antrenmanın ardından yarın Çekya’ya hareket edecek. Senkronize buz pateni branşında mücadele edecek ekip, organizasyon öncesi son provayı gerçekleştirdi.

Kafile ve antrenörler

Antrenörler Ece Ongül Küçük, Simge Yazıcı ve Yelda Akıncı yönetimindeki milli takım kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Ayşe İpek Derin, Ada Yıldırım, Ata Timur Akbulut, Ayşenaz Er, Beyza Bağır, Defne Burmalı, Ecrin Aygün, Ela Hayat Başoğlu, Eylül Görgen, Esila Ünsever, Gupse Kayra Yener, İpek Demirsoy, Mina Naz Göçmen, Muhammet Ali Bozkurt, Nefes Akıncı, Nisa Öztürk, Selin Akbulut ve Volga Yusuf Ada Yılmaz.

Geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi başarıyla temsil ederek değerli tecrübeler kazanan takım, bu sezon daha güçlü bir başlangıç yaptı. Kulüp yetkilileri, sporcuların her biriyle gurur duyduklarını ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını ifade etti.

