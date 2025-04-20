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Alanyaspor, Samsunspor Maçına Hazır!

Corendon Alanyaspor, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için son hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 17:30
Alanyaspor, Samsunspor Maçına Hazır!

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Reeder Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Takım, bu önemli maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yoğun bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayarak, ardından pas ve taktik çalışmaları içeren bir programla sona erdi.

Öte yandan, antrenmanı izleyen taraftarlar, coşkulu tezahüratlarıyla futbolculara destek verdiler. Alanyaspor'un bu yakın destekle maça çıkması bekleniyor.

Corendon Alanyaspor ile Reeder Samsunspor karşılaşması, Gain Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman teknik direktör Joao Pereira (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirildi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman teknik direktör Joao Pereira (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirildi.

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