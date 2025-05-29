Alanyaspor, Sivasspor Maçına Hazırlıklarına Başladı

Alanyaspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü Net Global Sivasspor ile oynayacağı önemli maçın hazırlıklarına start verdi.

Turuncu-yeşilli kulübün resmi açıklamasına göre, hazırlıklar Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman sırasında futbolcular, top kapma oyunu oynayarak çeşitli taktik çalışmalar yaptı.

Alanyaspor, Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Diğer yandan, antrenmanı izleyen Nimet Aleattinoğlu İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, futbolcularla bir araya gelerek imzalı formalarını aldı. Bu buluşma, minik taraftarlar için unutulmaz anlar yaşattı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdman Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapıldı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdman Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapıldı.