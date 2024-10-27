Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Maçın Ardından Açıklamalarda Bulundu

Corendon Alanyaspor - Onvo Antalyaspor Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanan karşılaşmada Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçtan sonra konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyunun bazı bölümlerinde yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini vurguladı.

Fırsatları Değerlendiremedik

Tekke, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçı bitirebileceğimiz fırsatları yakaladık ancak değerlendiremedik. Son iki haftada içeride oynadığımız maçlarda oyunun üst tarafı olmamıza rağmen istediğimiz sonuçları alamadık." dedi.

Üzücü Sonuçlar ve Yanlışlıklar

Yaşanan mağlubiyetler nedeniyle kendini sorumlu hissettiğini belirten Tekke, "Bu iki beklenmedik mağlubiyetin sorumlusu benim. Oyuncularıma kötü bir şey söyleyemem. Ancak maçın son bölümündeki dağınıklık, Alanyaspor'a yakışmadı. Son 15 dakikada taraftarımızdan gelen istifa seslerine ben de saygı duyarım," ifadelerini kullandı.

Olumsuz Duygular ve Gelecek Projeksiyonu

Hücumda yaşadıkları sorunların altını çizen Tekke, devre arasına kadar mümkün olduğunca puan toplamaları gerektiğini dile getirdi. "Geçen seneki puan tablosundan çok geride değiliz, ancak bir başarısızlık var." şeklinde konuştu.

Yönetimin Kararı

Fatih Tekke, yönetimin vereceği karara saygı duyacağını belirterek, "Kendimle ilgili olumsuz bir durum var. Kulübe zarar vermek veya tıkanıklığa sebep olmak istemiyorum. Başarısızlıkla yüzleşmemiz gerekiyor," dedi.

Eleştiriler ve Oyuna Müdahale

Tekke, ikinci yarıda yaptığı geç müdahale ile ilgili eleştirileri de değerlendirdi. "Son 15 dakikadaki kaos dışında oyuna hakimdik. Rakibimizin bize karşı ciddi bir pozisyon bulduğunu düşünmüyorum," açıklamasında bulundu.