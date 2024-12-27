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Alex de Souza, Antalyaspor'da İstifayı Düşünmüyor ve 2 Yılını Tamamlamak İstiyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, istifa etmeyi düşünmediğini ve 2 yıllık sözleşmesini tamamlamak istediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:23
Alex de Souza, Antalyaspor'da İstifayı Düşünmüyor ve 2 Yılını Tamamlamak İstiyor

Onvo Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza, istifa etmeyi hiç düşünmediğini vurgulayarak, kulüple 2 yıllık bir anlaşma yaptığını ve kontratının sonuna kadar burada kalmayı istediğini ifade etti.

Brezilyalı teknik adam, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, 7 Ocak'ta Antalyaspor'daki 6. ayını dolduracağını belirtti. Takımda teknik direktörlük yapmaktan memnun olduğunu dile getiren Alex, "Şu ana kadar iyi günlerimiz, kötü günlerimiz oldu. Kaybettiğimiz, kazandığımız maçlar var. Her şey futbol içinde gerçekleşti," dedi.

Sezona kötü başladıklarını, Rams Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında toplamda 9 gol yediklerini aktararak, savunma hattını güçlendirdiklerinin altını çizdi. Antalyaspor’un sahada yürütmek istediği oyun tarzının şu anki yüzdesinin düşük olduğunu ve bunun, takımda "hızlı oyuncu" olmamasına bağlı olduğunu ifade etti.

Alex, kadroda sadece istediği oyunculardan Thalisson’un geldiğini, diğer pozisyonlar için alınan oyuncuların ise benzer kalitede olduğunu belirtti. "Sezonun başında 6 numara bir oyuncu yoktu. Petrusenko’yu kadroya kattık. Oyunculardan en iyi verimi alarak, kafamdaki oyunu sahaya yansıtmak istiyorum," diye konuştu.

Transfer dönemindeki zorluklara dikkat çeken Alex, kulübün finansal sorunları nedeniyle istediği oyuncuların transferi için paraya ihtiyaç olduğunu ve yönetimin transfer yasağını kaldırması gerektiğini ifade etti. Teknik direktörlük görevini üstlenmenin, futbolculuktan daha fazla sorumluluk getirdiğinin altını çizen Alex, "İstifa etmeyi hiç düşünmedim. Antalyaspor ile 2 yıllığına anlaştım ve burada çalışmak istiyorum," diyerek iddialarını pekiştirdi.

Taraftarların takım için en iyisini istediğini ve her zaman haklı olduğunu vurgulayan Alex, "Alanyaspor maçını 1-0'dan çevirip kazanamasaydık bugün burada oturamayabilirdim. Ligde her hafta yeriniz değişebiliyor. Önümüzdeki maç için Eyüpspor'a odaklanıyoruz," şeklinde konuştu. Deplasmanda kazanamamlarının kendileri açısından olumsuz bir durum oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği...

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği...

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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