Alex Molcan, İstanbul Challenger 77. TED Open Şampiyonu

Alex Molcan, İstanbul Challenger 77. TED Open finalinde Nicolas Mejia'yı 7-6, 6-2 yenerek şampiyon oldu; ödül töreni QNB ve tenis yetkilileri tarafından gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:09
Alex Molcan İstanbul Challenger 77. TED Open'da şampiyon oldu

Alex Molcan, finalde Kolombiyalı rakibi Nicolas Mejia'yı 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek İstanbul Challenger 77. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nı şampiyon olarak tamamladı.

Turnuva ve organizasyon

İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün (TED) ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, Association of Tennis Professionals (ATP) takvimi içindeki Challenger serisinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. İstanbul Challenger, Türkiye'de 77 yıldır aralıksız düzenlenen uluslararası tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor.

Final ve şampiyonluk töreni

Final müsabakası sonrası düzenlenen şampiyonluk töreninde ödüller, QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz tarafından Alex Molcan'a takdim edildi.

Gösteri maçı

Final öncesinde düzenlenen gösteri maçında dünyaca ünlü eski tenisçi Mansour Bahrami, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eda Tan, milli tenisçi İpek Soylu ve QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras sahada yer aldı.

Şampiyonun sözleri

Şampiyon Alex Molcan, karşılaşma sonrası kendisini harika hissettiğini belirterek: 'Çok iyi bir his. Bunu iki kez üst üste başardım. Çok mutluyum. 2 bin kişinin önünde oynadım. Müthişti, çok güzel bir atmosferdi. Bundan keyif aldım.' dedi.

Organizasyon değerlendirmeleri

QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, turnuvanın önemine değinerek: 'Türkiye'de 77 yıldan bu yana devam eden bir uluslararası turnuva yok. Teniste bunun olması çok sevindirici. Gençlere ilham veriyor. Güzel bir maç oldu. Bu tür sporlar çok önemli, ülkemizin prestijini yükseltiyor. Biz de banka olarak 4 senedir destekliyoruz. Bu sene de çok başarılı bir turnuva oldu.' ifadelerini kullandı.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ise finalin büyük heyecana sahne olduğunu belirterek: '77 yıldır, aralıksız düzenlenen tek turnuva. Bizim açımızdan da heyecanlıydı. Spora destek olmak, gençlere destek olmak için buradaydık. Muazzam bir seyirci vardı. 2 binin üzerinde bir seyirci vardı. Burada bu denli seyirciyi görmek çok etkileyiciydi. Önümüzdeki yıllarda Türk sporunu ve gençlerini desteklemeye devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

