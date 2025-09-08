Alex Mumbru: EuroBasket 2025'te Almanya'nın Başında Olamayacak

Almanya Başantrenörü Alex Mumbru, fiziksel yetersizlik nedeniyle EuroBasket 2025'in kalanında takımı kenardan yönetemeyeceğini açıkladı; görev Alan Ibrahimagic'e devredildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:28
EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Slovenya ile karşılaşacak Almanya'da başantrenör Alex Mumbru, turnuvanın kalan bölümünde takımın başında yer alamayacağını açıkladı.

Açıklama ve karar

Almanya Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, oyuncular ve teknik ekip ile duygusal bir toplantı gerçekleştiren 46 yaşındaki İspanyol başantrenörün müsabakalarda takımın başında olamayacağını paylaştığı belirtildi.

Alex Mumbru toplantıda, "Son birkaç günde maçlar sırasında kenardan takımı çalıştırmak için fiziksel olarak hazır olmadığımı fark ettim. Teknik ekibin görevlerini yeniden düzenlemeye ve kalan maçlarda başantrenörlük görevini Alan Ibrahimagic'e vermeye karar verdim." dedi.

Takıma desteğini sürdürecek

Mumbru, takımla bir arada olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Kenarda olmayı, takıma destek vermeyi ve onlarla çalışmayı sürdüreceğim. Almanya'nın başarıya ulaşmasına yardım etmenin en iyi yolunun bu olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Arka plan

Alex Mumbru, son dünya şampiyonu Almanya'nın EuroBasket 2025'teki ilk mücadelesi olan Karadağ karşılaşması öncesinde akut enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Turnuvada, Almanya'nın B Grubu'nda oynadığı maçlarda takımın başında yardımcı antrenör Ibrahimagic görev almıştı.

