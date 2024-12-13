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Ali Koç, Fenerbahçe Futbolcularıyla Bir Araya Gelerek Moral Verdi

Ali Koç, Fenerbahçe futbolcularıyla bir araya geldi ve birlik olmanın önemine değinerek, başarı diledi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 20:09
Ali Koç, Fenerbahçe Futbolcularıyla Bir Araya Gelerek Moral Verdi

Ali Koç, Fenerbahçe Futbolcularıyla Bir Araya Gelerek Moral Verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü oynanacak RAMS Başakşehir maçı öncesinde sarı-lacivertli futbolcularla bir araya geldi. Toplantı, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kulübün açıklamasına göre, Ali Koç, toplantıda oyunculara başarı dilerken, birlik olmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Moral Verici Mesajlar

Koç, futbolun dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Futbol çok dinamik, bir haftada nereden nereye geldik. Canınızı sıkmayın. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş en büyük şey, moral. Moralleri de siz toplayacaksınız," diye konuştu.

Koç, ayrıca şunları ifade etti: "İki tane iyi galibiyet alacaksınız. Özellikle pazar günü başlayacak bu. Bir haftada nasıl bulutlardan nasıl yere indiysek aynı şey başkalarına da olacak. Bir hafta sonra bambaşka bir yerde de olabiliriz."

Kenetlenme Vurgusu

Başkan, futbolculara kenetlenmelerini ve birlikte motivasyon kaynağı olmalarını söyledi. Koç, "Sizden tek ricam, tam birlik ve beraberlik zamanı. Şikayet yok. Birlik, beraberlik ve takım olma zamanı. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. UEFA Avrupa Ligi'nde de play-off'a kalacağız. Allah'ın izniyle sene sonunda da şampiyon olacağız. Olmamamız için hiçbir sebep yok. Onun için birbirinize kenetlenin, birbirinize sarılın ve birbirinizi motive edin," diyerek sözlerini tamamladı.

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