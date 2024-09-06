Ali Turap Bülbül: Elit Lig'de Başarı İçin Çalışıyoruz

Ali Turap Bülbül'ün Açıklamaları

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın yetenekli oyuncusu Ali Turap Bülbül, Elit Lig'de oynanan ve İngiltere ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi. Pendik Stadı'nda Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Bülbül, maçın baştan sona üstün bir performans sergilediklerini vurguladı.

Maç Değerlendirmesi

Bülbül, "Üstün olduğumuz bir maçtı. Takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Çoğunlukla 1-0 öndeydik ve son dakikada yediğimiz golle 1 puanla buradan ayrıldık. Şimdi Çekya maçı için hazırlanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Çekya Maçına Hazırlık

Çekya ile oynanacak maça yönelik hedeflerini de paylaşan Ali Turap, "Çekya maçını kazanmayı hedefliyoruz. Biz her maçı kazanmayı amaçlıyoruz. Daha önce katıldığımız iki Avrupa Şampiyonası bizim için büyük bir başarı." dedi.

Elit Lig Deneyimi

Elit Lig'deki rakiplerini değerlendiren Bülbül, "Elit Lig'de temposu yüksek maçlar oluyor. Burada iyi oyuncularla mücadele ediyoruz ve bu organizasyon ile kendimizi hem fiziksel hem de psikolojik açıdan geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Hedefler

Bu sezon Galatasaray ile ilgili hedeflerini de dile getiren Bülbül, "Ben her şekilde kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. Son iki yıldır şampiyon oluyoruz ve bu sene de aynı başarıyı sürdürmeyi umuyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Elit Lig kapsamında İngiltere ile Pendik Stadyumu’nda karşılaştı. 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı oyuncularından Ali Turap Bülbül, mücadelenin ardından AA muhabirinin sorularını cevapladı.

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Elit Lig kapsamında İngiltere ile Pendik Stadyumu’nda karşılaştı. 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı oyuncularından Ali Turap Bülbül, mücadelenin ardından AA muhabirinin sorularını cevapladı.