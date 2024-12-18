Aliağa Petkimspor, Filou Oostende'yi Yenerek Play-In'de Saha Avantajı Sağladı

Aliağa Petkimspor'dan Önemli Galibiyet

Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında, B Grubu'nda Aliağa Petkimspor, deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibini 85-76 mağlup etti.

Oostende kentindeki COREtec Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip iyi başladı ve ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı. Ancak, Aliağa Petkimspor ikinci yarıda gösterdiği başarılı performansla dengeleri değiştirdi.

Soyunma odasına 42-37 üstün giren Belçika temsilcisi, ikinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Aliağa Petkimspor'a karşı direncini kaybetti. Final periyoduna 58-53 geride giren İzmir ekibi, maçın sonunda parkeden 85-76 galip ayrıldı.

Play-In İçin Saha Avantajı

Bu önemli galibiyet, Aliağa Petkimspor'un son 16 turu için önceden play-in oynamayı garantilediği bir dönemde geldi. Takım, grubu 2. sırada bitirerek play-in'de saha avantajı elde etti.