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Aliağa Petkimspor Finale Yükseldi

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme yarı finalinde Cholet Basket'i 76-70 yenerek finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 23:29
Aliağa Petkimspor Finale Yükseldi

Aliağa Petkimspor'un Başarılı Yolu

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvasında Aliağa Petkimspor, Fransa'nın Cholet Basket takımını 76-70'lik skorla mağlup ederek finale çıkmayı başardı.

Yarı Final Mücadelesi

Antalya'da düzenlenen turnuvada göze çarpan İzmir temsilcisi, yarı finaldeki karşılaşmada Cholet Basket ile karşı karşıya geldi.

Maç boyunca büyük bir çekişme yaşanırken, Aliağa Petkimspor 6 sayılık farkla rakibini geçerek finale adını kazandırdı.

Finallerde Hedef Yunanistan

Finalde Yunanistan ekibi PAOK mateco ile karşılaşacak olan Aliağa Petkimspor, 21 Eylül Cumartesi günü bu önemli karşılaşmaya çıkacak.

Diğer Yarı Finaller

Günün diğer yarı final maçları da büyük bir heyecanla ilerledi. Portekiz'den Benfica, Bulgar temsilcisi Rilski Sportist'i 89-88; İsviçre'den Fribourg Olympic, İsveç'ten Norrkoping Dolphins'i 80-79; PAOK mateco ise Romanya'nın CSM CSU Oradea takımını 81-80'lik skorla geçerek finale yükseldi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi...

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarında, Türkiye'den Aliağa Petkimspor ile Fransa ekibi Cholet, Antalya'da Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

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