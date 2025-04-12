Almanya'da Fenerbahçe ve Schalke 04 Efsanelerinden Dostluk Maçı

Almanya'nın Gelsenkirchen'inde Dostluk Maçı

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde, Fenerbahçe ve Schalke 04'ün eski futbolcuları bir araya gelerek dostluk maçı oynadı. Sportanlage Ückendorf Stadı'nda gerçekleşen karşılaşma, futbol tutkunlarına keyifli anlar yaşattı.

Maçın Sonucu: 2-2

Fenerbahçe Legends ve Schalke 04 Traditionsmannschaft arasında oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte Nobre ve İlhan Parlak, Schalke 04'te ise Ailton gol atarak takımlarına katkı sağladılar.

Yoğun İlgi ve Unutulmaz Anlar

Etkinlik, Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edildi ve eski futbolcuların yanı sıra Almanya Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşamış tanınmış isimler de mücadelede yer aldı. Fenerbahçe kadrosunda Recep Biler, Erol Bulut, Uğur Boral, Miroslav Stoch gibi efsane oyuncular bulunurken, Schalke 04'te Olaf Thon, Oliver Reck ve Ailton Goncalves sahada mücadele etti.

Fenerbahçeli futbolcuların formalarında Atatürk posteri ve imzası dikkat çekti. Bu özel etkinlikte futbolseverlerin yoğun ilgisi, dostluk ruhunu pekiştirerek unutulmaz anlara sahne oldu.

Futbolun Birleştirici Gücü

Fenerbahçe Legends'ın teknik direktörü Yılmaz Vural, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, futbolun ömür boyu süren bir aktivite olduğunu vurguladı. "Antalya'daki turnuvada biz kazandık, burada da bizleri desteklemeye gelen insanların heyecanı harika," diyerek etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Organizasyonu gerçekleştiren Kamil Demirbilek ise, etkinliğin Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini belirtirken, eski futbolculara olan hasretin organizasyona olan ilgiyi artırdığını ifade etti.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde daha önce Fenerbahçe forması giymiş futbolcular ile eski Schalke 04 oyuncuları dostluk maçı için sahaya çıktı.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde daha önce Fenerbahçe forması giymiş futbolcular ile eski Schalke 04 oyuncuları dostluk maçı için sahaya çıktı.