DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.212.049,14 -1%

Almanya'da Fenerbahçe ve Schalke 04 Efsanelerinden Dostluk Maçı

Fenerbahçe efsaneleri, eski Schalke 04 oyuncuları ile Gelsenkirchen'de dostluk maçı düzenledi. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 17:56
Almanya'da Fenerbahçe ve Schalke 04 Efsanelerinden Dostluk Maçı

Almanya'nın Gelsenkirchen'inde Dostluk Maçı

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde, Fenerbahçe ve Schalke 04'ün eski futbolcuları bir araya gelerek dostluk maçı oynadı. Sportanlage Ückendorf Stadı'nda gerçekleşen karşılaşma, futbol tutkunlarına keyifli anlar yaşattı.

Maçın Sonucu: 2-2

Fenerbahçe Legends ve Schalke 04 Traditionsmannschaft arasında oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte Nobre ve İlhan Parlak, Schalke 04'te ise Ailton gol atarak takımlarına katkı sağladılar.

Yoğun İlgi ve Unutulmaz Anlar

Etkinlik, Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edildi ve eski futbolcuların yanı sıra Almanya Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşamış tanınmış isimler de mücadelede yer aldı. Fenerbahçe kadrosunda Recep Biler, Erol Bulut, Uğur Boral, Miroslav Stoch gibi efsane oyuncular bulunurken, Schalke 04'te Olaf Thon, Oliver Reck ve Ailton Goncalves sahada mücadele etti.

Fenerbahçeli futbolcuların formalarında Atatürk posteri ve imzası dikkat çekti. Bu özel etkinlikte futbolseverlerin yoğun ilgisi, dostluk ruhunu pekiştirerek unutulmaz anlara sahne oldu.

Futbolun Birleştirici Gücü

Fenerbahçe Legends'ın teknik direktörü Yılmaz Vural, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, futbolun ömür boyu süren bir aktivite olduğunu vurguladı. "Antalya'daki turnuvada biz kazandık, burada da bizleri desteklemeye gelen insanların heyecanı harika," diyerek etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Organizasyonu gerçekleştiren Kamil Demirbilek ise, etkinliğin Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini belirtirken, eski futbolculara olan hasretin organizasyona olan ilgiyi artırdığını ifade etti.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde daha önce Fenerbahçe forması giymiş futbolcular ile eski...

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde daha önce Fenerbahçe forması giymiş futbolcular ile eski Schalke 04 oyuncuları dostluk maçı için sahaya çıktı.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde daha önce Fenerbahçe forması giymiş futbolcular ile eski...

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde daha önce Fenerbahçe forması giymiş futbolcular ile eski Schalke 04 oyuncuları dostluk maçı için sahaya çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazlı Güler Aktif Basketbolculuk Kariyerine Veda Etti
2
Almanya'da Fenerbahçe ve Schalke 04 Efsanelerinden Dostluk Maçı
3
Standard Liege, Attila Szalai'yi Kiralık Olarak Transfer Etti
4
Gaziantep FK, Hatayspor Maçına Hazır
5
Adana Demirspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor
6
Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır!
7
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Üçüncü Etabını Stefan De Bod Kazandı

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık