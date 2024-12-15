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Alp Disiplini Milli Takım Seçmeleri Erzurum'da Başladı

Alp Disiplini Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'da 45 sporcunun katılımıyla başladı ve yarın slalom yarışmaları yapılacak.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 17:23
Alp Disiplini Milli Takım Seçmeleri Erzurum'da Başladı

Alp Disiplini Milli Takım Seçmeleri Erzurum'da Başladı

Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2024-2025 faaliyet programı kapsamında yer alan Alp Disiplini Avrupa Gençlik Oyunları (EYOF) ve FIS Milli Takım Seçme Müsabakaları, Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi'nde start aldı.

Bu önemli organizasyonda 45 sporcu milli takıma girmek için kıyasıya mücadele ediyor. Seçmelerin ilk gününde sporcular, büyük slalomda üç iniş gerçekleştirerek performanslarını sergiledi. Seçmelerin devamında, yarın yapılacak slalom yarışmaları ile heyecan sürdürülmesi bekleniyor.

Federasyon Başkanı Ali Oto, sezonun ilk organizasyonunu Erzurum'da düzenlemenin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, sporculara başarılar diledi.

Türkiye Kayak Federasyonu 2024-2025 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Avrupa Gençlik...

Türkiye Kayak Federasyonu 2024-2025 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Avrupa Gençlik Oyunları (EYOF) ve FIS Milli Takım Seçme Müsabakaları, Erzurum'da başladı.

Türkiye Kayak Federasyonu 2024-2025 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Avrupa Gençlik...

Türkiye Kayak Federasyonu 2024-2025 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Avrupa Gençlik Oyunları (EYOF) ve FIS Milli Takım Seçme Müsabakaları, Erzurum'da başladı.

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