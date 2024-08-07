Alperen Acet, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Finale Yükselme Şansını Kaybetti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Sporcu Performansları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında yüksek atlama elemeleri gerçekleştirildi. Bu yarışlar Fransa'nın başkenti Paris’teki ünlü Stade de France'ta yapıldı.

Alperen Acet'in Performansı

Milli atlet Alperen Acet, yüksek atlama elemelerinde 2.20'lik derecesiyle serisinde 12'nci sırada yer aldı. Ne yazık ki, bu sonuç onu finale yükselme şansından mahrum bıraktı.

Atletizm dünyasında yüksek atlamanın önemli isimlerinden biri olan Acet, bu turnuvanın kendisi için özel bir fırsat olduğunu vurgulamıştı. Ancak, bu sefer hedeflenen başarıya ulaşamadı.