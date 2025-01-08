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Alperen Şengün 26 Sayı Attı, Rockets Wizards'ı Yenmeyi Başardı

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 26 sayılık performansıyla Washington Wizards'ı 135-112 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:04
Alperen Şengün 26 Sayı Attı, Rockets Wizards'ı Yenmeyi Başardı

Alperen Şengün'ün Parlak Performansı ile Rockets Galip Geldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 26 sayı attığı maçta Washington Wizards'ı 135-112 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Alperen Şengün'ün Double-Double'ı

7 maçlık NBA mücadelesinde Rockets, Wizards'a konuk oldu. Maçta yaklaşık 30 dakika süre alan Alperen Şengün, 26 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve 2 top çalmayla parladı. Bu performansıyla takımına önemli katkılar sağladı.

Rockets'ın Diğer Başarıları

Bu sezon 24. galibiyetine ulaşan Batı Konferansı ikincisi Rockets'ta, Jalen Green de 29 sayı, 8 ribaunt ve Amen Thompson 20 sayı, 15 ribaunt ile galibiyete önemli destek verdiler.

Wizards'ın Durumu

Doğu Konferansı sonuncusu Wizards, bu sezon 6 galibiyet ve 28 mağlubiyetle yalnızca 6 kez kazanabildi. Takımda Corey Kispert 23 ve Jonas Valanciunas 18 sayı ile mücadele etti.

Diğer Maç Sonuçları

  • Washington Wizards-Houston Rockets: 112-135
  • Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 115-104
  • Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 118-97
  • New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 97-104
  • Utah Jazz-Atlanta Hawks: 121-124
  • Golden State Warriors-Miami Heat: 98-114
  • Denver Nuggets-Boston Celtics: 106-118

Celtics Deplasmandan Galip Ayrıldı

Doğu Konferansı ikincisi Boston Celtics, deplasmanda kendisine rakip olan Denver Nuggets'ı 118-106 yenerek 27. galibiyetini elde etti. Celtics'te Jayson Tatum 29 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle oynarken, Kristaps Porzingis da 25 sayı, 11 ribaunt ile galibiyete katkı verdi.

Nicolas Jokic'in hastalığı nedeniyle oynamadığı maçta Nuggets, 15. mağlubiyetini yaşadı. Russell Westbrook 26, Julian Strawther ve Jamal Murray ise 19'ar sayı kaydetti.

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