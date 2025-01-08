Alperen Şengün 26 Sayı Attı, Rockets Wizards'ı Yenmeyi Başardı

Alperen Şengün'ün Parlak Performansı ile Rockets Galip Geldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 26 sayı attığı maçta Washington Wizards'ı 135-112 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Alperen Şengün'ün Double-Double'ı

7 maçlık NBA mücadelesinde Rockets, Wizards'a konuk oldu. Maçta yaklaşık 30 dakika süre alan Alperen Şengün, 26 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve 2 top çalmayla parladı. Bu performansıyla takımına önemli katkılar sağladı.

Rockets'ın Diğer Başarıları

Bu sezon 24. galibiyetine ulaşan Batı Konferansı ikincisi Rockets'ta, Jalen Green de 29 sayı, 8 ribaunt ve Amen Thompson 20 sayı, 15 ribaunt ile galibiyete önemli destek verdiler.

Wizards'ın Durumu

Doğu Konferansı sonuncusu Wizards, bu sezon 6 galibiyet ve 28 mağlubiyetle yalnızca 6 kez kazanabildi. Takımda Corey Kispert 23 ve Jonas Valanciunas 18 sayı ile mücadele etti.

Diğer Maç Sonuçları

Washington Wizards-Houston Rockets: 112-135

112-135 Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 115-104

115-104 Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 118-97

118-97 New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 97-104

97-104 Utah Jazz-Atlanta Hawks: 121-124

121-124 Golden State Warriors-Miami Heat: 98-114

98-114 Denver Nuggets-Boston Celtics: 106-118

Celtics Deplasmandan Galip Ayrıldı

Doğu Konferansı ikincisi Boston Celtics, deplasmanda kendisine rakip olan Denver Nuggets'ı 118-106 yenerek 27. galibiyetini elde etti. Celtics'te Jayson Tatum 29 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle oynarken, Kristaps Porzingis da 25 sayı, 11 ribaunt ile galibiyete katkı verdi.

Nicolas Jokic'in hastalığı nedeniyle oynamadığı maçta Nuggets, 15. mağlubiyetini yaşadı. Russell Westbrook 26, Julian Strawther ve Jamal Murray ise 19'ar sayı kaydetti.