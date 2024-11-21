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Alperen Şengün'den Indiana Pacers'a 31 Sayı ile Zafer

Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Indiana Pacers karşısında 31 sayıyla sezonun en yüksek skorunu elde etti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:02
Alperen Şengün'den Indiana Pacers'a 31 Sayı ile Zafer

Alperen Şengün, Pacers'ı Geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Indiana Pacers'a karşı oynanan karşılaşmada büyük bir başarı göstererek 31 sayı atarak sezonun en yüksek skoruna ulaştı. Rockets, oynanan bu mücadeleyi 130-113'lük skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Alperen'in İstatistikleri

Rockets'ın evinde gerçekleşen bu mücadelede yaklaşık 28 dakika süre alan Alperen, 31 sayı, 12 ribaunt ile double-double yaparken, 2 asist ve 1 top çalma ile de takımına katkıda bulundu. Bu sezon 10. kez double-double yapma başarısı gösteren Alperen, takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

Diğer Oyuncuların Performansı

Rockets'ta diğer başarılı isimler arasında Jabari Smith Jr. 23 ve Fred VanVleet 18 sayıyla yer aldı. Indiana Pacers'ta ise Quenton Jackson 24, Pascal Siakam 21 sayıyla dikkat çeken isimler oldu, ancak bu performansları sezonun 9. yenilgisini önlemeye yetmedi.

Diğer Maç Sonuçları

NBA'de gerçekleştirilen diğer maçlar arasında Milwaukee Bucks evinde Chicago Bulls'u 122-106 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Giannis Antetokounmpo 41 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist ile öne çıktı. Bulls'ta Zach LaVine 27 ve Torrey Craig 15 sayıyla mücadele etti.

- Sonuçlar:

  • Milwaukee Bucks - Chicago Bulls: 122-106
  • Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans: 128-100
  • Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers: 109-99
  • Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers: 117-111
  • Houston Rockets - Indiana Pacers: 130-113
  • Phoenix Suns - New York Knicks: 122-138
  • Golden State Warriors - Atlanta Hawks: 120-97
  • Los Angeles Clippers - Orlando Magic: 104-93

NBA'de heyecan dolu anlar yaşamaya devam ediyor. Alperen Şengün ve diğer oyuncuların performansları, izleyicilerde büyük bir heyecan yaratıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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