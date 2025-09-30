Alperen Şengün: EuroBasket 2025 'İnanılmaz' Bir Turnuva

Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in takım için inanılmaz olduğunu söyledi; 2027 Dünya Kupası'nda daha iyi sonuç hedefliyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:29
Alperen Şengün: EuroBasket 2025 'İnanılmaz' Bir Turnuva

Alperen Şengün: EuroBasket 2025 "İnanılmaz" Bir Turnuva

Rockets medya gününde duygusal mesaj

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yeni sezon öncesinde Houston Rockets'ın medya günü organizasyonuna katılan Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in takım için ne kadar özel olduğunu anlattı.

Şengün, insanların sevgisini hissetmenin çok değerli olduğunu belirterek, "Türkiye çok büyük bir ülke ve insanlar uzun süredir milli takımın başarısı için açlardı. O yüzden bu başarıyı onlara armağan ettiğimiz için mutluyuz. Keşke şampiyon olabilseydik ama bazen Allah, her şeyi bir anda vermiyor. Bu yüzden sabırlı olmalıyız." dedi.

Milli oyuncu, iki yıl sonra yapılacak 2027 FIFA ​​Basketbol Dünya Kupası'nda daha iyi bir sonucu hedeflediklerini ve bu turnuvada da Türkiye'yi gururlandıracaklarına inandığını vurguladı.

EuroBasket 2025 sonucu

EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket'te 2001'in ardından ikinci kez gümüş madalya kazanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor'dan Dijital Hamle: Mobil Uygulama ve Taraftar Kart Tanıtıldı
2
Türk Telekom’da Yavuz Gültekin ve Kris Bankston: 'Bu Sezon Şampiyonluğa Talibiz'
3
Luca Banchi İtalya Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Oldu
4
Ziraat Türkiye Kupası: 3. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı
5
Alperen Şengün: EuroBasket 2025 'İnanılmaz' Bir Turnuva
6
Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Şampiyonası 8-12 Ekim'de Antalya'da

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar