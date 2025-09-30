Alperen Şengün: EuroBasket 2025 "İnanılmaz" Bir Turnuva

Rockets medya gününde duygusal mesaj

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yeni sezon öncesinde Houston Rockets'ın medya günü organizasyonuna katılan Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in takım için ne kadar özel olduğunu anlattı.

Şengün, insanların sevgisini hissetmenin çok değerli olduğunu belirterek, "Türkiye çok büyük bir ülke ve insanlar uzun süredir milli takımın başarısı için açlardı. O yüzden bu başarıyı onlara armağan ettiğimiz için mutluyuz. Keşke şampiyon olabilseydik ama bazen Allah, her şeyi bir anda vermiyor. Bu yüzden sabırlı olmalıyız." dedi.

Milli oyuncu, iki yıl sonra yapılacak 2027 FIFA ​​Basketbol Dünya Kupası'nda daha iyi bir sonucu hedeflediklerini ve bu turnuvada da Türkiye'yi gururlandıracaklarına inandığını vurguladı.

EuroBasket 2025 sonucu

EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket'te 2001'in ardından ikinci kez gümüş madalya kazanmıştı.