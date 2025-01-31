Alperen Şengün NBA All-Star 2025'te! TBF'den Kutlama Mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Alperen Şengün'e Kutlama
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'ü kutladı.
TBF, sosyal medya hesaplarında "Giresun'dan San Fransisco'ya, NBA All-Star 2025’e uzanan bir yolculuk" başlığıyla özel bir video paylaştı.
TBF’nin Kutlama Mesajı
TBF'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Milli oyuncumuz Alperen Şengün, NBA All-Star 2025’te forma giyecek! A Erkek Milli Takımımız’ın ve Houston Rockets’ın değerli oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı’ndan seçilerek #NBAAllStar 2025’te boy göstermeye hak kazandı. Tebrikler Alperen."
2025 NBA All-Star Tarih ve Yer Bilgisi
2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da gerçekleştirilecek.