DOLAR
35,86 -0,22%
EURO
37,34 0,11%
ALTIN
3.226,48 -0,38%
BITCOIN
3.732.291,22 1,05%

Alperen Şengün NBA All-Star 2025'te! TBF'den Kutlama Mesajı

TBF, Alperen Şengün'ü NBA All-Star 2025'teki başarısından dolayı kutladı. Giresun'dan San Francisco'ya uzanan yolculuğu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:24
Alperen Şengün NBA All-Star 2025'te! TBF'den Kutlama Mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Alperen Şengün'e Kutlama

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'ü kutladı.

TBF, sosyal medya hesaplarında "Giresun'dan San Fransisco'ya, NBA All-Star 2025’e uzanan bir yolculuk" başlığıyla özel bir video paylaştı.

TBF’nin Kutlama Mesajı

TBF'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Milli oyuncumuz Alperen Şengün, NBA All-Star 2025’te forma giyecek! A Erkek Milli Takımımız’ın ve Houston Rockets’ın değerli oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı’ndan seçilerek #NBAAllStar 2025’te boy göstermeye hak kazandı. Tebrikler Alperen."

2025 NBA All-Star Tarih ve Yer Bilgisi

2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da gerçekleştirilecek.

İLGİLİ HABERLER

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Minnesota Timberwolves'tan 5. Galibiyet: Utah Jazz Mağlup Edildi
2
Anadolu Efes, Yarın Olympiakos ile Karşılaşıyor
3
Galatasaray Avrupa Ligi'nde Gol Saldırısında Zirvede, Fenerbahçe Kart İstatistiklerinde Öne Çıkıyor
4
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 24. Sırada Üst Tura Yükseldi
5
RAMS Başakşehir, Süper Lig'de Samsunspor ile Karşılaşıyor
6
Mehmet Okur'dan Alperen Şengün'e All-Star Tebriği
7
Alperen Şengün NBA All-Star 2025'te! TBF'den Kutlama Mesajı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları