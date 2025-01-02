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Alperen Şengün, NBA All-Star Oylamasında 6. Sırada!

Houston Rockets'lı Alperen Şengün, NBA All-Star oylamalarında 314 bin 223 oyla Batı Konferansı'nda 6. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 22:28
Alperen Şengün, NBA All-Star Oylamasında 6. Sırada!

NBA All-Star Oylaması Sonuçları Açıklandı

2024-2025 sezonu NBA All-Star maçında sahne alacak oyuncular için yapılan ilk taraftar oylaması sonuçları belli oldu. 16 Şubat'ta gerçekleşecek olan bu özel karşılaşma öncesinde, taraftarların oyları büyük önem taşıyor.

Alperen Şengün, 6. Sırada

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Batı Konferansı'nın ilk 5'i için mücadele eden 10 forvet oyuncusu arasında 314 bin 223 oy alarak 6. sırada yer aldı.

NBA'in internet sitesinde yayımlanan verilere göre, Giannis Antetokounmpo, Doğu Konferansı'nda 1 milyon 710 bin 630 oyla zirvede bulunurken, Nikola Jokic Batı Konferansı'nda 1 milyon 422 bin 121 oyla lider konumda.

Taraftarların oylama sürecinde %50 etkisi bulunurken, NBA oyuncuları ve medya paneli %25'er oy ile katkıda bulunuyor. Oylama süreci 20 Ocak'a kadar devam edecek. Taraftar oylama güncellemeleri ise 2, 9 ve 16 Ocak tarihlerinde paylaşılacak.

All-Star maçının ilk 5 oyuncuları 23 Ocak Perşembe günü açıklanacakken, yedek oyuncular da 30 Ocak Perşembe günü duyurulacak.

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