Alperen Şengün Sakatlanmasına Rağmen Rockets Galip Geldi

Houston Rockets, 6 Maçlık Galibiyet Özlemine Son Verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün mücadele ettiği Houston Rockets, Toronto Raptors'ı 94-87 yenerek 6 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Maçın Detayları

NBA'de oynanan 3 maçtan biri olan bu karşılaşmada, Batı Konferansı'nın 4. sırasındaki Rockets, Dillon Brooks'un 19 sayı, 7 ribaund ve Jalen Green'in 18 sayı, 9 ribaund katkısıyla 33. galibiyetini elde etti.

Ancak Alperen Şengün, maçın başlarında yaşadığı sakatlık neticesinde oyuna devam edemedi. Maç sonrası Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Alperen'in bel spazmı yaşadığını ve bir sonraki karşılaşmaya hazır olmasını beklediklerini açıkladı.

Raptors'ta Üst Üste Mağlubiyet

Raptors, 4. kez üst üste kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, Immanuel Quickley 20 sayı, 8 ribaund ve Scottie Barnes da 15 sayı, 9 ribaund, 7 asist ile mücadele etti.

Diğer Maçların Sonuçları

Günün diğer mücadelesinde, Milwaukee Bucks sahasında Philadelphia 76ers'ı 135-127 mağlup etti. Giannis Antetokounmpo'nun sakatlanması nedeniyle forma giyemediği Bucks'ta, Damian Lillard harika bir performans sergileyerek 43 sayı, 7 ribaund ve 8 asistle oynadı. Konuk ekipte Joel Embiid ise 27 sayı, 12 ribaund, 6 asistlik performans sergiledi fakat bu, 76ers'ın art arda 3. ve sezonun 32. mağlubiyetini engelleyemedi.

Bir diğer maçta Detroit Pistons, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 112-102'lik skorla geçmeyi başardı.