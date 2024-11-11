Alperen Şengün'ün 27 Sayısı, Rockets'a Galibiyeti Getirdi

NBA'de Alperen Şengün Rüzgarı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 27 sayı ile oynadığı maçta Detroit Pistons'ı 101-99 mağlup etti. Bu galibiyet, Rockets'a sezonun 6. zaferini kazandırdı.

Alperen’in Başarısı

Rockets'ın Pistons deplasmanındaki bu maçta Alperen Şengün, 27 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının en etkili ismi oldu. Takımına önemli katkılar sunan diğer oyuncular arasında Tari Eason 18 ve Jalen Green 15 sayıyla dikkat çekti.

Pistons'ın İhtiyacı

Pistons cephesinde ise Cade Cunningham 26 sayı ile öne çıkarken, Isaiah Stewart 16 sayıyla mücadele etti. Ancak, bu çabalar sezonun 7. yenilgisini engelleyemedi.

Diğer NBA Maçları

Nikola Jokic’in etkileyici performansıyla Denver Nuggets, Dallas Mavericks'i 122-120 mağlup etti. Jokic, 37 sayı, 18 ribaunt ve 15 asistle "triple-double" yaptı. Jamal Murray 18, Michael Porter Jr ise 17 sayı ile galibiyete yardımcı oldu.

Los Angeles Lakers, Toronto Raptors'ı 123-103 yenerek sezonun 6. galibiyetini aldı. LeBron James, 19 sayı, 10 ribaunt ve 16 asistle "triple-double" yaptı. Austin Reaves 27, Anthony Davis 22 sayıyla takımına destek verdi.

Maç Sonuçları

Detroit Pistons-Houston Rockets: 99-101

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 107-113

Indiana Pacers-New York Knicks: 132-121

Orlando Magic-Washington Wizards: 121-94

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 107-105 (Uzatmada)

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 116-127

Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 94-95

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 118-127 (Uzatmada)

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 122-120

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 89-134

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 123-103

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.