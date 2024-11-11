DOLAR
34,36 0,06%
EURO
36,74 0,26%
ALTIN
2.949,68 0,68%
BITCOIN
2.798.161,47 -2,85%

Alperen Şengün'ün 27 Sayısı, Rockets'a Galibiyeti Getirdi

Alperen Şengün, 27 sayıyla Rockets'ın Pistons'ı 101-99 yenmesinde önemli rol oynadı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:58
Alperen Şengün'ün 27 Sayısı, Rockets'a Galibiyeti Getirdi

NBA'de Alperen Şengün Rüzgarı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 27 sayı ile oynadığı maçta Detroit Pistons'ı 101-99 mağlup etti. Bu galibiyet, Rockets'a sezonun 6. zaferini kazandırdı.

Alperen’in Başarısı

Rockets'ın Pistons deplasmanındaki bu maçta Alperen Şengün, 27 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının en etkili ismi oldu. Takımına önemli katkılar sunan diğer oyuncular arasında Tari Eason 18 ve Jalen Green 15 sayıyla dikkat çekti.

Pistons'ın İhtiyacı

Pistons cephesinde ise Cade Cunningham 26 sayı ile öne çıkarken, Isaiah Stewart 16 sayıyla mücadele etti. Ancak, bu çabalar sezonun 7. yenilgisini engelleyemedi.

Diğer NBA Maçları

Nikola Jokic’in etkileyici performansıyla Denver Nuggets, Dallas Mavericks'i 122-120 mağlup etti. Jokic, 37 sayı, 18 ribaunt ve 15 asistle "triple-double" yaptı. Jamal Murray 18, Michael Porter Jr ise 17 sayı ile galibiyete yardımcı oldu.

Los Angeles Lakers, Toronto Raptors'ı 123-103 yenerek sezonun 6. galibiyetini aldı. LeBron James, 19 sayı, 10 ribaunt ve 16 asistle "triple-double" yaptı. Austin Reaves 27, Anthony Davis 22 sayıyla takımına destek verdi.

Maç Sonuçları

  • Detroit Pistons-Houston Rockets: 99-101
  • Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 107-113
  • Indiana Pacers-New York Knicks: 132-121
  • Orlando Magic-Washington Wizards: 121-94
  • Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 107-105 (Uzatmada)
  • Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 116-127
  • Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 94-95
  • Phoenix Suns-Sacramento Kings: 118-127 (Uzatmada)
  • Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 122-120
  • Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 89-134
  • Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 123-103

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'nın Buz Pateni Yıldızı Selin Eren Hedefini Büyütüyor
2
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia ile karşılaşıyor
3
Mersin'de 8. Uluslararası Satranç Turnuvası Heyecanı Başladı
4
2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası Finali İstanbul'da
5
Ismail Jakobs: Yeni Hedefimiz Şampiyonluk
6
Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazırlıklara Başladı
7
Türkiye Kadın Voleybol Takımı Yarı Finalde İtalya'ya Yenildi

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak