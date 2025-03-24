Alperen Şengün'ün Triple-Double'ı Rockets'ı Mağlubiyetten Kurtarmadı

Rockets, Şengün’ün Triple-Double'ına Rağmen Yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün’ün 17 sayı, 14 ribaunt ve 10 asist ile gerçekleştirdiği triple-double performansına rağmen, Denver Nuggetsa karşı 116-111 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Rockets, 9 maçlık galibiyet serisini sonlandırarak hayal kırıklığı yaşadı.

Maçın Detayları

Rockets’ın Batı Konferansı ikincisi olarak sahaya çıktığı karşılaşmada, Jalen Green 30 sayılık katkısıyla öne çıkan isim oldu. Nuggets’ta ise Jamal Murray, 39 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Thunder'dan Üst Üste 6. Galibiyet

NBA Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Clippers’ı 103-101 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander, 26 sayılık performansıyla galibiyette büyük rol oynarken, Clippers’ta Kawhi Leonard’ın 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

NBA'de Alınan Sonuçlar

- Atlanta Hawks 132 - 119 Philadelphia 76ers

- Miami Heat 122 - 105 Charlotte Hornets

- Portland Trail Blazers 116 - 129 Boston Celtics

- Toronto Raptors 89 - 123 San Antonio Spurs

- Houston Rockets 111 - 116 Denver Nuggets

- Los Angeles Clippers 101 - 103 Oklahoma City Thunder

- Utah Jazz 91 - 120 Cleveland Cavaliers

- Detroit Pistons 136 - 130 New Orleans Pelicans