Alperen Şengün ve Antrenörü Salim Taslı, NBA 2025 All-Star Heyecanını Yaşadı

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonunda sahne alırken, onun hayatında büyük rol oynayan antrenör Salim Taslı, bu tarihi anı evinden takip etti. Gösterdiği performansla gurur duyduğunu ifade eden Taslı, Alperen’in tüm dünyaya Türk basketbolunu tanıttığını belirtti.

Gurur Dolu Bir An

Alperen’in Global Yıldızlar Takımı formasıyla mücadele ettiği maçı heyecanla izleyen Taslı, milli oyuncunun All-Star sahnesinde yer almasının büyük bir başarı olduğunu söyledi. Giresun kökenli olan Alperen'in, NBA arenasında oynamasının ne denli önemli olduğunu vurgulayan Taslı, 4 yıl gibi kısa bir süredeki başarısının dikkat çekici olduğunu açıkladı.

Taslı, "Alperen adına, Türk basketbolu ve Türk sporu adına tarihi bir an olarak değerlendiriyorum. Bundan sonraki başarılarını dört gözle bekliyoruz," diyerek duygularını dile getirdi.

Dostluk ve Destek

Antrenör Taslı, genç basketbolcuya her zaman destek olduğunu ve Alperen'in kendisini gururlandırdığını ifade etti. Taslı, "Bunu anlatmakta bazen zorlanıyorum. Bu bizim aramızdan çıkan bir oyuncu, memleketimizin giydiği 28 numara ile dünya üzerinde reklamını yapıyor. Yani gurur verici bir olay," şeklinde konuştu.

Maç Analizi

Alperen’in All-Star maçındaki performansına da değinen Taslı, "İlk maçta kısa bir süre aldı, 4 sayı 1 ribaunt ile oynadı. İkinci maçta süre bulmakta zorlandı çünkü karşı tarafın şutörleri oldukça iyiydi. Ancak bu parkenin üzerinde bulunması bile büyük bir başarı. Bu anı dünyada belki de 2 milyar insan seyretti," dedi. Taslı, Şengün’ün Shaquille O'Neal tarafından "Türk Terminatör" olarak övülmesini de hatırlatarak, Alperen’in basketbol adına ne denli önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.