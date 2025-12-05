Galatasaray'da Maç Sonu Coşkusu: Arda Ünyay Tribünde Üçlü Çektirdi

Trendyol Süper Lig 15. hafta — Galatasaray 3-2 Samsunspor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u son dakikada Victor Osimhen'in golüyle 3-2 mağlup eden Galatasaray, maç sonrası tribünlerde büyük bir sevinç yaşadı.

Maçın ardından futbolcular ve teknik ekip galibiyeti kutlamak için tribünlere giderken, taraftarlar genç futbolcu Arda Ünyay'dan üçlü çektirmesini istedi. 18 yaşındaki Arda, kale arkası tribününe giderek taraftarlara üçlü çektirdi.

Müsabakaya yedek başlayan Arda Ünyay, ikinci yarının başında Mario Lemina'nın çıkmasının ardından oyuna dahil oldu; son dakikalarla birlikte ise yerine Mauro Icardi girdi. Oyundan çıktıktan sonra üzgün görünen Arda'yı takım arkadaşları teselli etti.

