Galatasaray'da Maç Sonu Coşkusu: Arda Ünyay Tribünde Üçlü Çektirdi

Trendyol Süper Lig 15. haftada Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle Samsunspor'u 3-2 yenerken, genç Arda Ünyay tribüne gidip üçlü çektirdi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 23:02
Galatasaray'da Maç Sonu Coşkusu: Arda Ünyay Tribünde Üçlü Çektirdi

Galatasaray'da Maç Sonu Coşkusu: Arda Ünyay Tribünde Üçlü Çektirdi

Trendyol Süper Lig 15. hafta — Galatasaray 3-2 Samsunspor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u son dakikada Victor Osimhen'in golüyle 3-2 mağlup eden Galatasaray, maç sonrası tribünlerde büyük bir sevinç yaşadı.

Maçın ardından futbolcular ve teknik ekip galibiyeti kutlamak için tribünlere giderken, taraftarlar genç futbolcu Arda Ünyay'dan üçlü çektirmesini istedi. 18 yaşındaki Arda, kale arkası tribününe giderek taraftarlara üçlü çektirdi.

Müsabakaya yedek başlayan Arda Ünyay, ikinci yarının başında Mario Lemina'nın çıkmasının ardından oyuna dahil oldu; son dakikalarla birlikte ise yerine Mauro Icardi girdi. Oyundan çıktıktan sonra üzgün görünen Arda'yı takım arkadaşları teselli etti.

GALATASARAY’DA SAMSUNSPOR MAÇININ ARDINDAN GENÇ FUTBOLCU ARDA ÜNYAY, SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARA...

GALATASARAY’DA SAMSUNSPOR MAÇININ ARDINDAN GENÇ FUTBOLCU ARDA ÜNYAY, SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ.

GALATASARAY’DA SAMSUNSPOR MAÇININ ARDINDAN GENÇ FUTBOLCU ARDA ÜNYAY, SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARA...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Büyükşehir Basketbol Kütahya’da parkeye çıkıyor
2
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
3
Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı İçin İstanbul'a Uçtu
4
Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlandığını Duyurdu
5
Süper Lig ekibi başkanından lige ayar açıklaması!
6
Galatasaray'da Maç Sonu Coşkusu: Arda Ünyay Tribünde Üçlü Çektirdi
7
2026 Dünya Kupası: Türkiye'nin Muhtemel Rakipleri ve Grup Detayları

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar