Altekma, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 Geçti

Altekma, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u Zorlanmadan Geçti

SMS Grup Efeler Voleybol Ligi'nin 19. haftasında Altekma, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile karşılaştı. Maç sonucunda Altekma, rakibini 3-0'lık bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Bu mücadelede Altekma'nın üstün performansı dikkat çekti. Oyuncuların gösterdiği yüksek motivasyon ve iyi takım uyumu, maçın seyir zevkini artırdı.

SMS Grup Efeler Ligi 19. hafta karşılaşmasında Altekma ile Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma’dan Miguel David Gutierrez Suares (24) rakibiyle mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi 19. hafta karşılaşmasında Altekma ile Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma’dan Miguel David Gutierrez Suares (24) rakibiyle mücadele etti.