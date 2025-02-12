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Altınordu, Üç Altyapı Takımını Kapatma Kararı Aldı

Altınordu, U17, U14 ve U15 altyapı takımlarını kapattığını duyurdu. Oyuncular başka kulüplerle anlaşma sağladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:12
Altınordu, Üç Altyapı Takımını Kapatma Kararı Aldı

Altınordu Kulübü, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele ederken, altyapı projelerinde önemli bir değişikliğe gitti. U17 Elit B Ligi'nde yer alan U17 takımı ile birlikte gelişim liglerindeki U14 ve U15 takımları kapatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu karar sonucunda kapatılan takımların oyuncularının başka kulüplerle anlaşma sağladığı belirtildi. Şu an için kulüpte U11, U12 ve U13 altyapı takımları faaliyetlerine devam etmektedir.

Öte yandan, Altınordu bu yıl Bolu-Kartalkaya yangını faciası sonrası, 2 Şubat'ta yatılı oyuncu barındırmama kararı da almıştı. Bu kararlar, kulübün geleceği ve altyapı yatırımları açısından yeni bir strateji belirlediğini göstermektedir.

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