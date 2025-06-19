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Amasya Suluova Kız Kriket Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Amasya Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi Kız Kriket Takımı, 3 yıl içinde Türkiye şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 11:31
Amasya Suluova Kız Kriket Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Amasya Suluova Kız Kriket Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Amasya Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi Kız Kriket Takımı, Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Takım, 10-16 Mayıs tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden 48 ekipten biri oldu ve şampiyonluk unvanını kazandı.

Üç Yıllık Başarı Hikayesi

Takım, sadece 3 yıl önce kuruldu ve kısa süre içerisinde büyük bir ivme kazandı. İlk yıl Türkiye üçüncüsü, ikinci yıllarında ise Türkiye beşincisi olan kızlar, bu yıl hedeflerini gerçekleştirerek Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Takımın antrenörü Zafer Gani Deniz, yıllar içerisindeki azimli çalışmanın bu başarıyı getirdiğini belirtti.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Okulun 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden oluşan kız kriket takımı, çalışmalarını yaz döneminde de sürdürmeyi planlıyor. Deniz, "Tüm rakiplerimize üstünlük sağlayarak şampiyon olduk. Amacımız, kızlarımızı milli takıma göndermek ve onlarla uzun yıllar sporun içinde kalmak," dedi.

Öğrencilerin Gururu

Takımın oyuncularından Cahide Ela Sinanoğlu, kriket sporuna beden eğitimi öğretmeni Zafer Gani Deniz’in önerisiyle başladığını dile getirerek, "İlk olarak Amasya ilinde yapılan yarışmadan birinci çıktık. Çok mutluyuz, kendimizle gurur duyuyoruz. Hedefim milli takıma seçilmek ve ülkemi başarıyla temsil etmek," ifadelerini kullandı.

Amasya Suluova Kız Kriket Takımı'nın bu trajik başarısı, genç sporcuların azmi ve takım ruhunun bir ürünü olarak dikkat çekiyor. Önümüzdeki yıllarda da şampiyonluk serisinin devam etmesi bekleniyor.

Amasya Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi Kız Kriket Takımı, 3 yıl önce başladıkları...

Amasya Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi Kız Kriket Takımı, 3 yıl önce başladıkları kriket sporunda Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde etti.

Amasya Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi Kız Kriket Takımı, 3 yıl önce başladıkları...

Amasya Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi Kız Kriket Takımı, 3 yıl önce başladıkları kriket sporunda Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde etti.

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