Amed Sportif, Çorum FK'yi 1-0 Yendi ve Sırrı Süreyya Önder'e Destek Verdi

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında, Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti. Bu önemli karşılaşma, yalnızca bir galibiyetin ötesinde anlam taşıdı.

Amed Sportif futbolcuları, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyattan sonra tedavi süreci devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için sahaya özel bir pankart çıkardı. Üzerinde "geçmiş olsun Sırrı abi" yazılı pankart, Amed'in birlikteliğini simgeliyor.

Taraftarlar da bu anlamlı desteğe kayıtsız kalmadı ve tribünde "barışın yüreği büyüktür, bu yürek susmayacak, seninleyiz Sırrı abi" ifadelerinin yer aldığı pankart açarak, Sırrı Süreyya Önder'e moral verdi.

Amed, sadece sahada değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ruhuyla da öne çıkıyor.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Ahlatcı Çorum FK, Diyarbakır Stadyumu’nda karşılaştı. Amed Sportif Faaliyetler futbolcuları, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için pankart açtı.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Ahlatcı Çorum FK, Diyarbakır Stadyumu’nda karşılaştı. Amed Sportif Faaliyetler futbolcuları, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için pankart açtı.