Amed Sportif Faaliyetler 1-2 Erzurumspor: İnal ve Kutlu'dan Değerlendirmeler

Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK Maçının Ardından

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Erzurumspor FK'ya 2-1 yenildi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan yardımcı antrenör Ümit İnal, son 3-4 haftadır güçlü bir oyun sergilediklerini fakat bu maçta istedikleri sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

Ümit İnal: "Sonlandırmada Başarısızdık"

İnal, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bizim 3-4 haftadır güçlü bir oyunumuz, iyi ve yüksek bir tempomuz vardı. Yine aynı şey oldu. Sonlandırmayla ilgili birçok pozisyonu değerlendiremedik. Kazanmamız gereken bir 'kırılma' maçında istediğimiz sonucu alamadık” ifadelerini kullandı.

Devamında, karşı takımın oyun planını değerlendiren İnal, “Oyun oynamayı düşünmeyen bir takım. Yüksek toplarla sonuca gitmeye çalışacaklardı. Üç pozisyondan ikisini değerlendirdiler.” şeklinde konuştu. İnal, yukarıyı yakalamak için mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

Erzurumspor FK'nın Performansı

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, karşılaşmanın iki tarafın da mücadeleci bir oyun sergilediğini dile getirdi. Kutlu, “Oyun içerisinde git geller oldu. Oyuncularım bunların her birine çok iyi cevap verdi. Oyunun büyük bölümünde üstünlüğü ele aldığımız pozisyonlar oldu” dedi.

Kutlu, son haftalarda oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, “Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşması dışında son 5 haftada iyi pozisyon bulduk ve rakibe az şans tanıdık” ifadesini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'ini 2-1 yenen Erzurumspor FK'nın Teknik Direktörü Hakan Kutlu (fotoğrafta), maçın ardından açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'ini 2-1 yenen Erzurumspor FK'nın Teknik Direktörü Hakan Kutlu (fotoğrafta), maçın ardından açıklama yaptı.