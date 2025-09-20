Amed Sportif Faaliyetler Sakaryaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, maç hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman Detayları
Kulübün açıklamasına göre antrenman Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma ısınma hareketleriyle başladı.
Yeşil-kırmızılı futbolcular daha sonra ter idmanı ile hazırlıklarını sonlandırdı.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarını tamamladı.