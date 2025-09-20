Amed Sportif Faaliyetler Sakaryaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde tamamladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 10:02
Amed Sportif Faaliyetler Sakaryaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Amed Sportif Faaliyetler Sakaryaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, maç hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Kulübün açıklamasına göre antrenman Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma ısınma hareketleriyle başladı.

Yeşil-kırmızılı futbolcular daha sonra ter idmanı ile hazırlıklarını sonlandırdı.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak Amed Sportif...

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak Amed Sportif...

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Süper Lig: Kasımpaşa — Fenerbahçe yarın 20.00'de
2
Amed Sportif Faaliyetler Sakaryaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
3
Başakşehir — Alanyaspor: Süper Lig 6. Hafta Mücadelesi
4
Fatih Karagümrük, Samsunspor'a Konuk Oluyor
5
Gomeda Ultra Valley Trail Koşusu Nevşehir'de Başladı — 187 Sporcu Kapadokya'da
6
Montella: İspanya 6-0'ı ders yapacağız — Dünya Kupası hedefi sürüyor

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek