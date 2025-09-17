Amed Sportif Faaliyetler Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor: Altıparmak'tan Şampiyonluk Mesajı

Amed Sportif Faaliyetler Sakaryaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Altıparmak: "Ligin en tecrübeli takımıyız, şampiyon olmak istiyoruz"

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idmanda futbolcular; şut, pas çalışmaları ve çift kale maçla taktiklerini geliştirdi.

Antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Altıparmak, "Rakipler yavaş yavaş oturmaya başladı. Bizim takımımızda da çok fazla sonradan katılan oyuncumuz oldu. Onların da katılımıyla artık ligimiz başlıyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Altıparmak, takım hakkında şunları söyledi: "İyi bir gidişatımız var. Biz bu ligin en tecrübeli takımıyız. Üst tarafı yakalayacağız. İnşallah sezon sonuna kadar da bunu götürüp şampiyon olmak istiyoruz."

Teknik direktör, Sakaryaspor karşılaşmasına dair de, "O veya bu sebepten bir türlü toparlayıp lige başlayamadılar ama her zaman çok tehlikeli bir takım. Çok zevkli bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Uğur Adem Gezer her maçı kazanma kararlılıklarını vurgulayarak, "Sakaryaspor maçı da iyi geçerek. Sarıyer maçını da galibiyetle bitirip yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba ise ekip hedefini özetleyerek amaçlarının Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirtti.

