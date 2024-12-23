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Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'u 2-0 Geçti: Servet Çetin'den Açıklamalar

Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik Direktör Çetin, oyuncularını tebrik etti.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 00:00
Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'u 2-0 Geçti: Servet Çetin'den Açıklamalar

Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'u 2-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, "İyi bir galibiyet oldu. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Oyuncu arkadaşlarımı canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

Maçta Talihsiz Anlar

Çetin, karşılaşmanın başlarında talihsiz bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "İlk yarı bitmeden 2 oyuncumuzu çıkartmak zorunda kaldık." şeklinde konuştu. Hakem yönetimini de eleştiren Çetin, "Hakem çok kötü bir maç yönetti. Ne sarı kart var ne faul. Takdir haklarını sürekli rakip takımdan yana kullandı." ifadelerini kullandı.

Galibiyetin Önemi

Çetin, gol yemeden kazanmanın mutluluğunu vurgulayarak, "Bu galibiyet hem camiamıza hem de bütün taraftarlarımıza armağan olsun. Eksiklerimiz var, bunu tekrar tekrar dile getireyim. Kesinlikle arada bir takviye yapmazsak uzun süre bu şeyi götüremeyiz." dedi.

Ümraniyespor Cephesi

Central Hospital Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı maç sonunda kırmızı kart görmesi nedeniyle yardımcısı Selçuk Mingan değerlendirmede bulundu. Mingan, "Maçın başında erken bir gol yedik. Beklemediğimiz bir durumdu. Daha sonra oyunda dengeyi sağladık, ancak pozisyona girmekte zorlandık." dedi.

Demoralize Olma Durumu

İlk yarının sonunda gelen ikinci golle takımın demoralize olduğunu belirtirken, Mingan, "İkinci yarıda takım yine çabaladı. 10 kişi kaldıktan sonra biraz problem yaşamaya başladık. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Mücadele verdiler. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok." şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında, Amed Sportif Faaliyetler ile Central Hospital Ümraniyespor...

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında, Amed Sportif Faaliyetler ile Central Hospital Ümraniyespor Diyarbakır Stadyumu’nda karşılaştı. Amed SK Teknik Direktörü Servet Çetin (solda), maçın ardından açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında, Amed Sportif Faaliyetler ile Central Hospital Ümraniyespor...

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında, Amed Sportif Faaliyetler ile Central Hospital Ümraniyespor Diyarbakır Stadyumu’nda karşılaştı. Amed SK Teknik Direktörü Servet Çetin (solda), maçın ardından açıklama yaptı.

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