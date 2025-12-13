Menemen FK Uzatma Dakikalarında Aliağa FK'yı 2-1 Yendi — TFF 2. Lig

Menemen FK Uzatma Dakikalarında Aliağa FK'yı 2-1 Yendi

İzmir derbisinde son dakikalar karar verdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında oynanan İzmir derbisinde Menemen FK, sahasında karşılaştığı Aliağa FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma büyük çekişmeye sahne olurken sonucu belirleyen dakikalar uzatmalarda yaşandı.

Müsabakanın son bölümlerine üstün giren taraf Aliağa FK oldu, ancak Bilal Kısa yönetimindeki Menemen FK uzatma dakikalarında sahneye çıktı. Karşılaşmanın 90+6 ve 90+7. dakikalarında gelen gollerle Menemen, maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip, üst üste ikinci galibiyetini alarak play-off iddiasını sürdürdü. Menemen FK aldığı galibiyetle puanını 25'e yükseltti. Öte yandan Aliağa FK, zirve yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı ve lider Bursaspor ile arasındaki puan farkı 5'e çıktı.

Sonuç ve Etkileri

Karşılaşma, son anlara kadar dengede giden bir mücadele olarak kayda geçirildi. Uzatma dakikalarında gelen goller, Menemen FK'ya üç puanı getirirken, Aliağa FK sahadan büyük bir üzüntüyle ayrıldı ve zirve yarışındaki konumunu zora soktu.

