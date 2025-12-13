DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.858.050,39 -0,1%

Bilecikli Ömer Ergen Beşiktaş U11 Altyapısına Seçildi

Bilecikli genç yetenek Ömer Ergen, disiplinli çalışmasıyla Beşiktaş U11 altyapısına kabul edildi; hafta sonları Bilecik’ten İstanbul’a gidiyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:13
Bilecikli Ömer Ergen Beşiktaş U11 Altyapısına Seçildi

Bilecikli Ömer Ergen Beşiktaş U11 Altyapısına Seçildi

Genç oyuncunun disiplinli çalışması meyvesini verdi

Bilecik’in genç yeteneklerinden Ömer Ergen, küçük yaşlardan itibaren futbola olan ilgisi ve disiplinli çalışması sayesinde önemli bir başarı elde etti. Ailesinin desteğiyle katıldığı seçmelerde gösterdiği performansla dikkatleri çekti.

Topla ilk tanıştığı dönemden itibaren sahadan ayrılmak istemeyen Ömer, yıllardır babasıyla düzenli antrenman yaparak temel becerilerini geliştirdi. Gelişim sürecinde en büyük paylardan birini ise birlikte antrenman yaptığı abisi Emir üstlendi; bu çalışma sahadaki özgüvenini artırdı.

Ailesi tarafından götürüldüğü seçmelerde antrenörlerin beğenisini alan minik oyuncu, resmi olarak Beşiktaş U11 altyapısına kabul edildi. Bu kabul, genç futbolcu için kariyerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ömer, Beşiktaş ile antrenmanlarına düzenli katılmak için hafta sonu iki gün boyunca Bilecik’ten İstanbul’a gidiyor. Ailesinin ve antrenörlerinin desteğiyle gelişimini sürdürecek.

BİLECİK'İN GENÇ YETENEKLERİNDEN ÖMER ERGEN, BEŞİKTAŞ ALTYAPISINA SEÇİLDİ.

BİLECİK'İN GENÇ YETENEKLERİNDEN ÖMER ERGEN, BEŞİKTAŞ ALTYAPISINA SEÇİLDİ.

BİLECİK'İN GENÇ YETENEKLERİNDEN ÖMER ERGEN, BEŞİKTAŞ ALTYAPISINA SEÇİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecikli Ömer Ergen Beşiktaş U11 Altyapısına Seçildi
2
Kayserispor'da Alanyaspor Maçı Öncesi 7 Eksik
3
Trabzonspor sahasında namağlup: Beşiktaş öncesi güçlü performans
4
Kayserispor - Alanyaspor: Süper Lig'de 19. randevu
5
Türkiye Güreş Şampiyonası Gaziantep'te Sona Erdi — Ankara ASKİ Üç Stilde Şampiyon
6
Elmira Yasin 76 kg'da Türkiye Şampiyonu
7
2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin Atletizm Başarısı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama