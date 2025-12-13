Bilecikli Ömer Ergen Beşiktaş U11 Altyapısına Seçildi

Genç oyuncunun disiplinli çalışması meyvesini verdi

Bilecik’in genç yeteneklerinden Ömer Ergen, küçük yaşlardan itibaren futbola olan ilgisi ve disiplinli çalışması sayesinde önemli bir başarı elde etti. Ailesinin desteğiyle katıldığı seçmelerde gösterdiği performansla dikkatleri çekti.

Topla ilk tanıştığı dönemden itibaren sahadan ayrılmak istemeyen Ömer, yıllardır babasıyla düzenli antrenman yaparak temel becerilerini geliştirdi. Gelişim sürecinde en büyük paylardan birini ise birlikte antrenman yaptığı abisi Emir üstlendi; bu çalışma sahadaki özgüvenini artırdı.

Ailesi tarafından götürüldüğü seçmelerde antrenörlerin beğenisini alan minik oyuncu, resmi olarak Beşiktaş U11 altyapısına kabul edildi. Bu kabul, genç futbolcu için kariyerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ömer, Beşiktaş ile antrenmanlarına düzenli katılmak için hafta sonu iki gün boyunca Bilecik’ten İstanbul’a gidiyor. Ailesinin ve antrenörlerinin desteğiyle gelişimini sürdürecek.

