TFF 2. Lig: Isparta32 Spor 1-2 1461 Trabzon FK
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Isparta32 Spor, evinde karşılaştığı 1461 Trabzon FK karşısında 2-1 mağlup oldu. Maç, Isparta Atatürk Stadı'nda oynandı.
Maç Özeti
Skor: Isparta32 Spor 1 - 2 1461 Trabzon FK
Goller: Enes Karakuş (dk. 15 pen.), Metehan (dk. 45) — 1461 Trabzon FK; Caner Hüseyin Bağ (dk. 41) — Isparta32 Spor.
Kırmızı kartlar: Onurcan Özdemir, Bedirhan Altunbaş (Isparta32 Spor).
Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Cem Özdemir, Ziya Alkurt (Isparta32 Spor); Naim Dönmez, Metin Uçar, Emir Tintiş (1461 Trabzon FK).
Maç Bilgileri ve Kadrolar
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Enver Aydın, Abdullah Melih Karaduman, Ardahan Işık
Isparta32 Spor: Onur Can, Kamil İçer, Ertuğrul, Ziya, Abdülkerim (Mehmet Kağan dk. 14), Sinan, Alperen, Bedirhan, Hüseyin, Kerem (Cem Özdemir dk.63), Caner (Yiğithan Güveli dk.84)
1461 Trabzon FK: Metin, Mustafa, Hamza, Metehan, Veysel (Emir Tintiş dk. 75), Ferhan (Efecan Kadir dk. 58), Enes, Yusuf Şahin (Muhammet Berkay dk. 89), Naim (Buğrahan Karslı dk. 89), Muhammed, Süleyman Samet
