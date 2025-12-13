DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.851.875 0,06%

TFF 2. Lig: Isparta32 Spor 1-2 1461 Trabzon FK

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Isparta32 Spor, Isparta Atatürk’te 1461 Trabzon FK’ya 2-1 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:12
TFF 2. Lig: Isparta32 Spor 1-2 1461 Trabzon FK

TFF 2. Lig: Isparta32 Spor 1-2 1461 Trabzon FK

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Isparta32 Spor, evinde karşılaştığı 1461 Trabzon FK karşısında 2-1 mağlup oldu. Maç, Isparta Atatürk Stadı'nda oynandı.

Maç Özeti

Skor: Isparta32 Spor 1 - 2 1461 Trabzon FK

Goller: Enes Karakuş (dk. 15 pen.), Metehan (dk. 45) — 1461 Trabzon FK; Caner Hüseyin Bağ (dk. 41) — Isparta32 Spor.

Kırmızı kartlar: Onurcan Özdemir, Bedirhan Altunbaş (Isparta32 Spor).

Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Cem Özdemir, Ziya Alkurt (Isparta32 Spor); Naim Dönmez, Metin Uçar, Emir Tintiş (1461 Trabzon FK).

Maç Bilgileri ve Kadrolar

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Enver Aydın, Abdullah Melih Karaduman, Ardahan Işık

Isparta32 Spor: Onur Can, Kamil İçer, Ertuğrul, Ziya, Abdülkerim (Mehmet Kağan dk. 14), Sinan, Alperen, Bedirhan, Hüseyin, Kerem (Cem Özdemir dk.63), Caner (Yiğithan Güveli dk.84)

1461 Trabzon FK: Metin, Mustafa, Hamza, Metehan, Veysel (Emir Tintiş dk. 75), Ferhan (Efecan Kadir dk. 58), Enes, Yusuf Şahin (Muhammet Berkay dk. 89), Naim (Buğrahan Karslı dk. 89), Muhammed, Süleyman Samet

NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUP 15. HAFTASINDA ISPARTA32 SPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI 1461 TRABZON...

NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUP 15. HAFTASINDA ISPARTA32 SPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI 1461 TRABZON FK'YA 2-1 MAĞLUP OLDU.

NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUP 15. HAFTASINDA ISPARTA32 SPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI 1461 TRABZON...

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 3-0 Eyüpspor — Maç Özeti
2
TFF 2. Lig: Isparta32 Spor 1-2 1461 Trabzon FK
3
Beşiktaş, Trabzonspor Deplasmanı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
4
Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda Asseco Resovia'ya Mağlup Oldu
5
Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 1-0 Eyüpspor — İlk Yarı
6
Ismail Jakobs ve Cherif Ndiaye, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası Kadrosunda
7
Berkay Uslu Dünya İkincisi Oldu: Müdür Yığmatepe'den Tebrik

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama